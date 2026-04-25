Grande partecipazione al convegno Lions sulla longevità: “Un ruolo nuovo nella società di domani”

Si è svolto con grande successo di pubblico il convegno dedicato al tema di studio nazionale “Longevità – Un ruolo nuovo nella società di domani”, promosso dal Lions Club San Salvo e dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, in collaborazione con l’Università delle Tre Età di San Salvo e con il patrocinio del Comune.

L’evento, ospitato presso la Porta della Terra, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, a conferma dell’interesse crescente verso un tema centrale per il futuro della società.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali, portati dall’assessore Elisa Marinelli, intervenuta in rappresentanza del sindaco, insieme ai presidenti dei due club organizzatori e alla presidente dell’Università delle Tre Età. Presente anche il Governatore del Distretto Lions 108A, Stefano Maggiani, la cui partecipazione ha dato ulteriore prestigio all’iniziativa.

Di alto profilo gli interventi dei relatori, che hanno affrontato il tema della longevità sotto diversi punti di vista – medico, sociale ed economico – offrendo spunti di riflessione concreti sul ruolo attivo delle persone anziane nella società contemporanea.

Tra gli interventi, particolarmente apprezzati quelli della geriatra Maria Pia Smargiassi, del presidente di circoscrizione e docente universitario Domenico Fabbiano, della dietista Giulia Di Pierro, del medico di medicina generale Vitale Di Iorio e della geriatra Elda Della Fazia.

Grande soddisfazione è stata espressa dai promotori dell’iniziativa. “Il successo di partecipazione e l’elevato livello degli interventi – ha dichiarato il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro – dimostrano quanto il tema della longevità sia sentito e quanto sia necessario promuovere momenti di confronto come questo. I Lions continuano a essere al servizio della comunità, affrontando temi di grande rilevanza sociale”.

Sulla stessa linea il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Antonio Muratore: “Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento qualificato su un tema che riguarda tutti. La longevità non è solo una sfida sanitaria, ma anche un’opportunità per ripensare il ruolo degli anziani nella società. La risposta del pubblico ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

Un commento significativo è arrivato anche dalla presidente dell’Università delle Tre Età di San Salvo, Maria Di Nardo: “La longevità rappresenta una grande conquista, ma anche una responsabilità culturale e sociale. Come Università delle Tre Età crediamo fortemente nel valore della formazione permanente e nel ruolo attivo degli over 60, protagonisti di una società più inclusiva e consapevole. La collaborazione con i Lions si conferma preziosa per diffondere questi valori sul territorio”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dei Lions nel promuovere cultura, salute e inclusione, contribuendo attivamente alla crescita della comunità.

Foto Antonino Vicoli