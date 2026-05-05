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Il lavoro negli ambiti sociali piÃ¹ fragili, nasce a Vasto l'associazione culturale Primo Maggio

Associazioni
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Eâ€™ nata lâ€™Associazione Culturale Primo Maggio di Vasto.

Il sodalizio, ideato e voluto dal Presidente Cesario Bosco, nasce per portare avanti progetti legati al tema del lavoro negli ambiti sociali piÃ¹ fragili.

Tante sono le idee e le iniziative che in questi giorni la nascente associazione di volontariato, senza scopo di lucro e finalizzata alla solidarietÃ , intende concretizzare sul territorio.

Lâ€™importanza del lavoro, un impegno reale e concreto per le persone in difficoltÃ  tramite il lavoro, la riscoperta delle radici e delle tradizioni del mondo del lavoro, sono diversi i cardini dellâ€™azione dellâ€™associazione Primo Maggio.

Eâ€™ possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata o contattando il numero 327-8006353.

Il Direttivo

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