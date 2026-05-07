Festa della Mamma, a Cupello e a Montalfano tornano le Azalee della Ricerca AIRC

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, tornano anche a Cupello e Montalfano le Azalee della Ricerca, storica iniziativa promossa da AIRC â€“ Fondazione per la Ricerca sul Cancro per sostenere la ricerca oncologica e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.



A Montalfano, l'iniziativa si svolgerÃ nello spazio adiacente la chiesa della Madonna della Divina Provvidenza, dalle ore 9:30 alle 10:30, in collaborazione con l'Associazione Montalfano Terra Nostra.



A Cupello, i volontari AIRC saranno presenti in Piazza Garibaldi, dalle ore 11.00 alle 13.00.



In entrambe le postazioni sarÃ allestito un banchetto dove sarÃ possibile acquistare le azalee e contribuire concretamente al finanziamento della ricerca scientifica.



Nata nel 1984, l'Azalea della Ricerca rappresenta da oltre quarant'anni un appuntamento simbolico e profondamente sentito, unendo il valore affettivo della Festa della Mamma all'impegno concreto nella lotta contro il cancro. Un gesto semplice, come donare un fiore, si trasforma cosÃ¬ in un contributo prezioso per sostenere il lavoro dei ricercatori e promuovere la salute, in particolare quella femminile.



Grazie ai progressi della ricerca, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi. Risultati importanti, resi possibili anche dal sostegno costante di cittadini e volontari che, anno dopo anno, scelgono di essere parte attiva di questa battaglia.



Un piccolo gesto puÃ² fare la differenza e contribuire a costruire un futuro sempre piÃ¹ libero dal cancro.