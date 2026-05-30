'Infiorata all'Uncinetto Itinerante' della Pro Loco San Salvo, in Calabria la prima tappa

Si Ã¨ svolta il 23 e 24 maggio 2026 a Motta San Giovanni (Reggio Calabria) la prima tappa 2026, il progetto itinerante dell'Infiorata all'Uncinetto promosso dalla Pro Loco San Salvo affiliata UNPLI.

La manifestazione ha preso il via il 23 maggio alle ore 17:00 con l'inaugurazione in Piazza del Municipio, dove si Ã¨ tenuto il taglio del nastro della prima infiorata di Motta San Giovanni, contestualmente alla prima tappa del percorso itinerante 2026.

Lungo il percorso espositivo, tra la piazza e le vie del paese, diverse associazioni del territorio hanno presentato i propri pannelli tematici: lo stemma del Comune, il paesaggio locale realizzato dalla Pro Loco di Motta San Giovanni, e le opere delle associazioni dei minatori, degli agricoltori e delle uncinettine locali. L'infiorata Ã¨ stata realizzata in rete tra le associazioni del territorio, utilizzando materiali naturali offerti dal luogo: fiori, piante e rocce.

Particolare rilievo ha assunto il pannello dell'Associazione Meraki, delle dimensioni di 4 metri per 3, intitolato "Meraki: quando la passione prende forma", interamente composto da roselline realizzate all'uncinetto. In occasione dell'inaugurazione, la Pro Loco San Salvo ha consegnato il medaglione simbolo del percorso itinerante 2026, realizzato con il fiore raffigurato nella locandina ufficiale dell'edizione in corso.

Nella giornata del 24 maggio, la delegazione della Pro Loco San Salvo Ã¨ stata ricevuta presso la sede comunale per uno scambio di doni istituzionale. La visita si Ã¨ conclusa con l'incontro con il gruppo folk locale, che ha eseguito danze tipiche della tradizione calabrese coinvolgendo anche gli ospiti.

L'evento ha registrato una significativa affluenza di pubblico e un'accoglienza calorosa da parte dell'intera comunitÃ , a partire dal Sindaco, dalla Pro Loco e dalle associazioni organizzatrici.

Prossima tappa: martedÃ¬ 2 giugno 2026 â€” Colletorto (Campobasso, Molise) a cura dell'Associazione Culturale Cocinella L'inaugurazione Ã¨ prevista per le ore 17:30. L'evento Ã¨ aperto al pubblico per le strade del centro storico.