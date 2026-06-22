Firmata la convenzione tra Casa di Accoglienza Genova Rulli di Vasto e Ricoclaun ODV

Ãˆ stata firmata la convenzione tra la Casa di Accoglienza Genova Rulli di Vasto e Ricoclaun ODV, finalizzata alla realizzazione di attivitÃ di clownterapia laboratoriale rivolte ai minori accolti nella struttura.

Lâ€™accordo segna lâ€™avvio di un nuovo percorso di collaborazione, fondato sulla promozione del benessere, dellâ€™ascolto, della relazione educativa e sulla valorizzazione delle attitudini personali dei bambini e dei ragazzi.

La convenzione rappresenta unâ€™importante occasione per rafforzare una rete educativa e solidale attenta ai bisogni dellâ€™infanzia e dellâ€™adolescenza, attraverso il linguaggio del sorriso, della cura, della leggerezza e della relazione.

Â«Ringraziamo il nuovo presidente della struttura, Piergiorgio Molino, per la possibilitÃ di ricominciare le nostre attivitÃ nella Casa di Accoglienza, iniziate quando era ancora presente Suor AmabileÂ», dichiara Rosaria Spagnuolo, presidente di Ricoclaun ODV. Â«Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al precedente presidente, avv. Raffaella Valori, per i tanti progetti condivisi negli anni a favore dei ragazzi. Con grande emozione siamo pronti a ripartire, proponendo attivitÃ di clownterapia individualizzate, capaci di portare leggerezza, divertimento e, al tempo stesso, occasioni preziose di relazione, ascolto, espressione e benessereÂ».

Durante il periodo estivo, i clown di Ricoclaun saranno presenti con un incontro mensile dedicato ad attivitÃ allâ€™aperto, tra bolle di sapone, musica, giochi e momenti ludici e relazionali. A partire dallâ€™autunno, in base alle caratteristiche e ai bisogni dei minori accolti, saranno proposti progetti specifici e maggiormente strutturati, sempre nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza.

La clownterapia, in un contesto delicato come quello della casa-famiglia, puÃ² rappresentare uno spazio prezioso di ascolto e fiducia, capace di favorire lâ€™espressione emotiva, la creativitÃ e il benessere dei bambini e dei ragazzi. Con questa collaborazione, la Casa di Accoglienza Genova Rulli e Ricoclaun ODV confermano lâ€™impegno comune nel costruire percorsi capaci di unire cura, relazione, gioco e solidarietÃ , offrendo ai minori nuove occasioni di incontro, espressione e crescita.