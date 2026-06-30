Lions Club Vasto New Century, Luca De Carolis sarÃ  il nuovo presidente

Si Ã¨ svolta sabato 27 giugno, presso il ristorante "La Ciucculella", la XIX Charter Night del Lions Club Vasto New Century: la celebrazione piÃ¹ importante dell'anno sociale, culminata nella Cerimonia del Passaggio del Martelletto dalla presidente uscente Erika De Cristofaro al presidente entrante Luca De Carolis.

La serata, condotta dal cerimoniere di club Annalisa Bolognese insieme alla cerimoniera distrettuale della VII Circoscrizione Katiuscia Menna, ha visto la partecipazione del Governatore del Distretto 108 A Stefano Maggiani, accolto nel segno del suo motto "We Serve â€“ La gioia di servire con il cuore". Tra le numerose autoritÃ intervenute, il II Vicegovernatore eletto Francesco D'Adamio, i presidenti dei club della 7Â° Circoscrizione Abruzzo-Molise. Per le autoritÃ civili, il consigliere regionale e presidente dell'Osservatorio della LegalitÃ Francesco Prospero, l'assessore Anna Bosco in rappresentanza del Comune di Vasto e il sindaco di Roccaspinalveti, l'avv. Claudia Fiore.

Due Melvin Jones Fellowship

Il momento piÃ¹ solenne Ã¨ stato il conferimento di due Melvin Jones Fellowship, il piÃ¹ alto riconoscimento della Fondazione Internazionale dei Lions Club (LCIF). Il Governatore Maggiani, insieme alla presidente De Cristofaro, le ha consegnate al socio Nicola Iasci, per il suo impegno nell'organizzazione dei service del club, e ad Achille Di Paolo Emilio, presidente dell'AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara), che dal 2000 accoglie gratuitamente le famiglie dei bambini oncoematologici in cura, offrendo casa alloggio e trasporto in Abruzzo e Molise.

I frutti di un anno di servizio

La Charter Night Ã¨ stata anche occasione per restituire alla comunitÃ i risultati dell'attivitÃ dell'anno. Alle scuole del territorio sono andati i dispositivi salvavita LifeVac, acquistati con il ricavato del Torneo di Burraco: li hanno ricevuti Concetta Delle Donne, dirigente della Nuova Direzione Didattica, Anna Maria Di Chiacchio e Maria Cristina Cogliati in rappresentanza dellâ€™Istituto Comprensivo Rossetti, e Claudia Fiore per la scuola dellâ€™infanzia Grazia Deledda. Con i fondi raccolti dall'iniziativa "Una coccola sospesa", insieme al guidoncino del club, sono state sostenute le associazioni Habibi, Arda Vasto e Dafne. Un grazie va anche alle attivitÃ commerciali del territorio che hanno aderito allâ€™iniziativa, rendendola possibile con la loro generositÃ .

Targhe di riconoscimento sono andate inoltre ai soci referenti dei principali service del club: Alessandra Berardis (doposcuola della casa-famiglia Genova Rulli), Caterina Morassi (Un Poster per la Pace), Tommaso Boschetti (Raccolta Alimentare) e Nicola Iasci (Lions Gustando).

Il commiato di Erika De Cristofaro

Nel suo intervento, la presidente uscente ha voluto fare del proprio saluto "un gesto di gratitudine" piÃ¹ che un rendiconto, ripercorrendo un anno vissuto â€” come aveva chiesto ai soci dodici mesi prima â€” alla ricerca dell'entusiasmo "di fare, di essere, di servire". Ha ringraziato i club di Vasto e San Salvo per i service realizzati insieme, le associazioni e le scuole del territorio, il suo direttivo, gli specialisti che hanno prestato volontariamente la propria professionalitÃ negli screening e il nuovo socio Luca Valentin. In chiusura, il pensiero piÃ¹ personale: la famiglia che le Ã¨ stata accanto ogni giorno, sostegno silenzioso e costante anche nei momenti piÃ¹ difficili.

Il passaggio del martelletto

Ãˆ seguito il rito che dÃ il nome alla cerimonia: la presidente uscente ha appuntato il distintivo al presidente eletto, che ha cosÃ¬ assunto ufficialmente la guida del club, mentre Erika De Cristofaro ha ricevuto la carica di Immediato Past President. Luca De Carolis ha ricevuto il martelletto, simbolo dell'autoritÃ presidenziale, e ha a sua volta donato alla past president un martelletto personalizzato a ricordo del mandato 2025/2026.

Nel consegnare simbolicamente il testimone, Erika De Cristofaro ha rivolto al presidente entrante e a tutto il nuovo direttivo il suo augurio piÃ¹ sincero: un anno ricco di soddisfazioni e di service capaci di lasciare il segno, vissuto con entusiasmo, unitÃ e spirito di squadra. Ha augurato a Luca De Carolis e ai suoi collaboratori di crescere insieme, sostenendosi a vicenda anche nei momenti piÃ¹ impegnativi, e di portare avanti il cammino del club con la stessa passione che ha animato questi anni â€” certa di lasciare il martelletto in ottime mani, nel segno della continuitÃ e del We Serve.

Il nuovo direttivo 2026/2027

Nel suo primo intervento da presidente, Luca De Carolis ha rivolto il saluto al club, illustrato le linee programmatiche del nuovo anno e presentato il direttivo che lo affiancherÃ :

Presidente: Luca De Carolis

Immediato Past President: Erika De Cristofaro

Vice Presidente: Alessandra Petrucci

Segretario: Annalisa Bolognese

Tesoriere: Michele Celenza

Presidente Comitato Soci: Guido Caravaggio

Presidente Comitato Marketing: Luca Valentini

Presidente Comitato Service: Giandomenico Bassi

Presidente Comitato Statuto e Regolamento: Guido Giangiacomo

Cerimoniere: Luca Damiano

Vice Cerimoniere: Antonio Monteodorisio

Censore: Luciano Tilli

Direttore di Club: Paolo Affaldani

Presidente Club Satellite: Francesca D'Aurizio

Intermediario Club Satellite: Caterina Morassi

Referente LCIF: Nicola Iasci

Consiglieri: Danilo Bolognese, Diego Russo, Tiberio Perrucci, Stefano Mariani, Alessandra Berardis, Ludovico Iasci

Con il rituale tocco di campana del nuovo presidente, la XIX Charter Night si Ã¨ conclusa nel segno della continuitÃ e del motto che unisce i Lions di tutto il mondo: We Serve.