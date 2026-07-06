'RostyLions', seconda edizione di successo fra tradizione e solidarietà

Serata da tutto esaurito per la seconda edizione di RostyLions – Tradizione & Solidarietà, l'appuntamento organizzato dal Lions Club Vasto New Century che giovedì 2 luglio ha riunito circa 120 persone negli spazi di Jasci & Marchesani, in via Colli Albani a Vasto. Un'affluenza che si è tradotta in un concreto sostegno all'AGBE, l'associazione che da anni accompagna i bambini emopatici e le loro famiglie, destinataria dei fondi raccolti nel corso della manifestazione.

Protagonista dell'edizione 2026 è stato il pomodoro, raccontato in tutte le sue sfumature dalla relazione del Prof. Silverio Pachioli, agronomo e docente all'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni, che ha guidato i presenti tra proprietà nutrizionali, storia e curiosità del frutto simbolo della dieta mediterranea e della cucina del territorio.

Al momento culturale è seguito il live show cooking, cuore conviviale della serata, insieme agli arrosticini della tradizione abruzzese e ai sapori genuini che hanno accompagnato gli ospiti fino a tarda sera, tra buona tavola e l'animazione musicale di DJ Melfi.

Il Club rivolge un sentito ringraziamento a quanti hanno reso possibile la riuscita dell'iniziativa, offrendo il proprio contributo interamente a titolo gratuito: al Prof. Silverio Pachioli, per l'appassionante relazione sul pomodoro; a Tornese Srl, per gli arrosticini; al Salumificio Di Fiore, per la ventricina; a Nonna Angiolina Catering di San Salvo, per il live show cooking; al Panificio Piombo, per il pane; a Jasci & Marchesani, per l'ospitalità e per i vini della propria produzione biologica; e all'ingrosso di frutta e verdura Antico di Atessa, per la fornitura dei pomodori, veri protagonisti della serata. Un impegno prezioso, reso ancora più significativo dal fatto che ciascuno ha messo a disposizione tempo, prodotti e professionalità senza alcun corrispettivo, permettendo così di destinare per intero all'AGBE quanto raccolto.

Un ringraziamento particolare va inoltre agli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa con i loro contributi volontari: Logistica Service Srl, Combobet Srl, Iocco Srl e Antenucci Giovanna.

Un ringraziamento che il sodalizio estende a tutti i soci e ai volontari che hanno lavorato dietro le quinte, e soprattutto alle 120 persone che, con la loro partecipazione, hanno trasformato una serata di gusto in un gesto concreto di solidarietà. Perché, come ricorda il motto lionistico, We Serve non è soltanto un principio, ma qualcosa che si fa insieme anche a tavola.