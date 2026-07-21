'Sempre allegri verso l'alto', il campo estivo ACR San Nicola al lago di Bolsena

Domenica sera 100 ragazzi della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo sono rientrati dal loro campo ACR.

Abbiamo chiesto alla presidente Stefania Ciocca perché 6 giorni insieme possono segnare così profondamente la vita di un bambino o di un adolescente, e ci ha risposto così: “Un campo non cambia la vita, ma la segna con il colore buono dell'amicizia, della convivenza delle diversità, dell'impegno e della responsabilità, di seguire le regole comuni, perché tutti stiano bene, dell'occuparsi l'uno dell'altro, dell'imparare ad ascoltare ed anche a raccontarsi, del gioco leale e della ‘Bellezza’ dello stare insieme con semplicità. Insomma e' un compendio di orme che nella vita servono tutte. In più un campo ACR non può non dire ai più piccoli che vale la pena seguire Gesù”.

Abbiamo chiesto anche cosa fa la differenza per la riuscita di un'esperienza simile?

Un'associazione o un campo estivo non sono fatti dal luogo, dal logo e dai programmi scritti su carta, ma dalla passione, dal tempo e dal servizio di chi ogni giorno si rimbocca le maniche e decide di “spendersi” gratuitamente e nella gratitudine. Io credo che quando Papa Francesco ha detto alle famiglie che ci sono tre parole che dobbiamo riscoprire permesso, scusa e grazie si riferisse anche alle famiglie allargate come la nostra AC. E allora consentitemi un grazie speciale alle famiglie che continuano a fidarsi e credere che l'Azione Cattolica vuole essere per i loro figli un luogo di amicizia e crescita. Un grazie ai giovani educatori e ai loro responsabili Francesca ed Edoardo, tutti insieme sono stati meravigliosi testimoni di gratuità e servizio. Grazie anche agli adulti accompagnatori che nella morsa del caldo hanno custodito la casa campo. E soprattutto grazie ai bambini e ai ragazzi, la Chiesa, le comunità e le città hanno bisogno della vostra Bellezza, contagiateci".

Il motto era “Sempre allegri verso l'alto”, un richiamo a Piergiorgio Frassati giovane Santo di AC.

Sul lago di Bolsena 100 giovani cuori hanno vissuto le Altezze Belle dell'allegria in Cristo Gesù.