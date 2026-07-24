Anche quest'anno torna il Campo Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile", giunto alla sua 6Âª edizione, un'importante iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze di etÃ compresa tra i 10 e i 14 anni.

Il campo si svolgerÃ dal 17 al 23 agosto presso il Campo Sportivo e Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina e rappresenta un'occasione unica per vivere una settimana ricca di esperienze formative, divertimento e condivisione.

Attraverso attivitÃ pratiche, esercitazioni e momenti di gioco, i partecipanti avranno l'opportunitÃ di avvicinarsi al mondo della Protezione Civile, sviluppando il senso di responsabilitÃ , la collaborazione e il rispetto per l'ambiente e per la comunitÃ . Durante il campo saranno affrontati temi fondamentali come l'antincendio boschivo, il primo soccorso, le attivitÃ di protezione civile e le radiocomunicazioni, con il supporto di volontari esperti e qualificati.

L'obiettivo del progetto Ã¨ quello di trasmettere ai piÃ¹ giovani i valori della cittadinanza attiva, della solidarietÃ e della prevenzione, offrendo loro un'esperienza educativa che possa lasciare un segno positivo nel loro percorso di crescita.

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni Ã¨ possibile contattare:

Luigi â€“ 347 7553695

â€“ 347 7553695 Alfonso â€“ 347 1918013

â€“ 347 1918013 Email: circolosanvitale@tiscali.it

Vi aspettiamo per condividere insieme una settimana all'insegna dell'apprendimento, dell'amicizia e dello spirito di squadra, alla scoperta del prezioso mondo del volontariato di Protezione Civile.