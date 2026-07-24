Un boschetto trasformato in un luogo di meraviglia, nasce il Giardino Sensoriale Inclusivo della Ricoclaun

Alla Casa Accoglienza Genova Rulli di Vasto Ã¨ nato un grande progetto di comunitÃ , capace di unire natura, arte, gioco, inclusione e clownterapia.

Imprese, volontari, bambini, ragazzi e realtÃ del territorio hanno intrecciato competenze, creativitÃ e generositÃ per trasformare un piccolo boschetto in uno spazio vivo, accogliente e stimolante, nel quale incontrarsi, giocare, esplorare e accogliere le diversitÃ .

Il progetto Ã¨ nato quasi per caso, da una semplice intuizione: valorizzare il boschetto presente nel giardino della struttura, un luogo naturale che, grazie alla sua ombra, offre frescura ai bambini e agli ospiti anche nelle giornate piÃ¹ torride dellâ€™estate.

Da quella prima idea, durante il mese di luglio 2026, ha preso forma il Giardino Sensoriale Inclusivo, promosso dalla Ricoclaun ODV e realizzato in collaborazione con il presidente della Casa Accoglienza Piergiorgio Molino, con tutto il direttivo della struttura e con una preziosa rete di aziende, professionisti, volontari e cittadini.

In poche settimane, il boschetto si Ã¨ trasformato in un ambiente ricco di colori, profumi, suoni, materiali da esplorare, opere artistiche, giochi e piccoli angoli nei quali fermarsi, raccontarsi e stare insieme. Un luogo non soltanto da osservare, ma da vivere con tutto il corpo.

Il progetto Ã¨ stato reso possibile grazie alla costruzione di una rete nella quale ciascuno ha messo a disposizione ciÃ² che poteva offrire: materiali, tempo, esperienza, creativitÃ , lavoro e disponibilitÃ .

La Tecnopack di San Salvo ha donato sei sedute realizzate con pedane in legno, successivamente assemblate e verniciate. Sono nati cosÃ¬ spazi accoglienti nei quali bambini, educatori, familiari e volontari possono sedersi, riposare e condividere attivitÃ ed esperienze.

Marco Pietropaolo Garden Store ha donato una rete ombreggiante per la recinzione della struttura, alcune pedane utilizzate per allestire un piccolo teatrino allâ€™aperto e diverse piante aromatiche e profumate. Ha inoltre collaborato alla sistemazione del terreno nel quale Ã¨ stato collocato il percorso sensoriale.

La Ricoclaun ha ideato e donato il percorso, mettendo a disposizione lâ€™esperienza maturata nel tempo attraverso numerose attivitÃ di clownterapia laboratoriale e multisensoriale. Il cammino, percorribile anche a piedi nudi, Ã¨ stato realizzato con materiali differenti: sabbia, terra, grandi pietre piatte, sassolini, ceci, fagioli, riso, spugne, ciniglie e acqua. Superfici diverse da attraversare, toccare e sperimentare, capaci di suscitare curiositÃ e di offrire sensazioni tattili, motorie e propriocettive sempre nuove.

La Ricoclaun ha inoltre acquistato da LudoVico un pannello sonoro destinato alla libera esplorazione musicale dei bambini e ha finanziato lâ€™intervento di street art realizzato lungo il grande muro del boschetto con la collaborazione dellâ€™artista Giovanni Peluso e di numerosi bambini e ragazzi. La parete, prima spoglia, Ã¨ diventata una grande narrazione visiva: unâ€™esplosione di forme, fiori e colori capace di accompagnare il gioco, stimolare lâ€™immaginazione e rendere ancora piÃ¹ bello lâ€™intero spazio.

Il clown Sampei ha costruito con il legno un grande gioco del Tris da giardino, immediatamente apprezzato dai bambini, arricchito dalle simpatiche pedine offerte da Tam Comunicazione.

Il Giardino Sensoriale Inclusivo non Ã¨ stato semplicemente consegnato ai bambini come unâ€™opera giÃ conclusa. Ãˆ cresciuto insieme a loro. Attraverso diverse giornate di clownterapia laboratoriale, la Ricoclaun ha coinvolto non soltanto i bambini e i ragazzi della Casa Accoglienza, ma anche numerosi bambini provenienti dal territorio. I piccoli partecipanti hanno realizzato decorazioni, sperimentato i materiali, giocato, dipinto e osservato il boschetto cambiare progressivamente aspetto. Pur non conoscendosi, hanno saputo collaborare con naturalezza, armonia e disponibilitÃ , condividendo colori, idee, strumenti e sorrisi.

Tra gli alberi Ã¨ nato lâ€™Angolo dei Segreti, delimitato da una cascata di nastri colorati e arricchito da tanti cuscini: uno spazio raccolto nel quale fermarsi, leggere, parlare sottovoce, inventare storie o affidare a qualcuno un pensiero importante.

Nastri, stoffe e decorazioni sono stati intrecciati tra i tronchi e i rami. Accanto alla parete sonora sono stati sistemati sonagli che si muovono con il vento, mentre il teatrino allâ€™aperto Ã¨ stato decorato e completato con pedane disposte a semicerchio, utilizzate come sedute. Un piccolo spazio scenico pronto ad accogliere racconti, spettacoli, giochi simbolici, musica e momenti di condivisione.

In un solo mese, il boschetto si Ã¨ trasformato in un luogo da attraversare, ascoltare, toccare, annusare e immaginare, coinvolgendo diversi canali percettivi: la vista, lâ€™udito, il tatto, lâ€™olfatto, il movimento, lâ€™equilibrio e la percezione del proprio corpo, in un percorso multisensoriale. Attraverso il contatto diretto con materiali, superfici, profumi, suoni e movimenti, i bambini possono sviluppare schemi motori, migliorare la capacitÃ di esplorazione e imparare progressivamente a organizzare le proprie risposte agli stimoli, incrementando lâ€™attenzione, la curiositÃ , la regolazione emotiva, il benessere e la socializzazione, riducendo lo stress, promuovendo una maggiore disponibilitÃ allâ€™apprendimento e alla relazione.

Il progetto Ricoclaun del Giardino Sensoriale racconta anche la forza del lavoro di rete. Una singola intuizione, quando viene accolta e condivisa, puÃ² trasformarsi in un progetto capace di generare un cambiamento reale. Ogni contributo, anche il piÃ¹ piccolo, acquista valore quando si unisce agli altri.

Câ€™Ã¨ chi ha donato materiali, chi ha messo a disposizione competenze professionali, chi ha dipinto, costruito, trasportato, sistemato il terreno, decorato gli alberi o accompagnato i bambini nelle attivitÃ .

Tanti fili differenti si sono intrecciati per formare unâ€™unica trama. La rete non Ã¨ soltanto una somma di risorse. Ãˆ uno spazio di fiducia, reciprocitÃ e responsabilitÃ , nel quale ciascuno comprende di poter fare qualcosa per migliorare il luogo in cui vive.

Dietro la trasformazione del boschetto ci sono settimane di organizzazione, telefonate, incontri, acquisti, materiali da recuperare, pedane da spostare, decorazioni da preparare e attivitÃ da coordinare. Ci sono mani sporche di terra e di colore. Ci sono giornate trascorse sotto il sole, imprevisti affrontati e piccoli problemi risolti insieme. Ma ci sono soprattutto i bambini.

La loro felicitÃ nel percorrere a piedi nudi le diverse superfici, la curiositÃ davanti al pannello sonoro, le risate durante una partita al Tris, la meraviglia nel partecipare alla realizzazione del murale e il desiderio di rifugiarsi tra i nastri dellâ€™Angolo dei Segreti hanno ripagato ogni sforzo.

Ogni volta che i bambini vedono arrivare i clown, corrono loro incontro, sorridono e li abbracciano. In quegli abbracci câ€™Ã¨ il riconoscimento piÃ¹ autentico del lavoro svolto. Sono gesti semplici, ma capaci di ricordare ai volontari il significato profondo del loro impegno e di incoraggiarli a continuare.

Il Giardino Sensoriale Ã¨ diventato cosÃ¬ un luogo nel quale la natura incontra lâ€™arte, il gioco diventa apprendimento e la clownterapia si trasforma in esperienza educativa, inclusiva e comunitaria.

Ãˆ soprattutto la dimostrazione che, quando tanti fili diversi scelgono di intrecciarsi, anche una piccola intuizione puÃ² mettere radici e diventare un grande progetto di bellezza, solidarietÃ e inclusione.