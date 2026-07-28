Il Lions Club Vasto Host accoglie i giovani del Campo Azzurro “Giovanni Dallari"

Nella giornata di lunedì 27 luglio, il Lions Club Vasto Host ha avuto il piacere di accogliere in città i giovani partecipanti al Campo Azzurro “Giovanni Dallari” del Distretto Lions 108A, iniziativa che rientra nel prestigioso programma internazionale degli Scambi Giovanili Lions.



Il progetto rappresenta uno dei service più significativi promossi dal Lions Clubs International e coinvolge ogni anno ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 21 anni, provenienti da numerosi Paesi del mondo. Per un periodo di tre o quattro settimane, i giovani vivono un’esperienza di crescita personale e culturale, condividendo momenti di vita comunitaria, conoscendo tradizioni diverse e costruendo legami di amicizia che spesso durano nel tempo.



L’obiettivo principale del programma è quello di favorire la comprensione reciproca tra culture differenti, promuovendo i valori della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale. Durante il soggiorno, i partecipanti prendono parte a un ricco calendario di attività che comprende visite in città d’arte, escursioni, momenti ricreativi, giochi di gruppo e occasioni di confronto, offrendo loro la possibilità di conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale dei territori ospitanti.



La tappa vastese è iniziata con un caloroso momento istituzionale presso l’Aula Consiliare del Comune di Vasto, dove i giovani sono stati accolti dal sindaco Francesco Menna, dall’assessore Gabriele Barisano, dalla presidente del Lions Club Vasto Host, Silvia Celenza e da numerosi soci del Club. Nel corso dell’incontro è stato rivolto ai ragazzi un saluto di benvenuto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa nel favorire il dialogo tra popoli e la conoscenza reciproca attraverso l’incontro diretto tra le nuove generazioni.



Successivamente il gruppo ha avuto l’opportunità di visitare la suggestiva torre campanaria della Chiesa di Santa Maria Maggiore, uno dei simboli più rappresentativi della città di Vasto. Dalla sommità della torre, i giovani hanno potuto ammirare il magnifico panorama che si apre sul centro storico e sulla Costa dei Trabocchi, vivendo un’esperienza particolarmente apprezzata per il suo valore storico e paesaggistico.



La giornata si è poi conclusa in un clima di festa e convivialità presso l'Aqualand del Vasto, dove i partecipanti hanno trascorso alcune ore di svago e divertimento.



Il Lions Club Vasto Host desidera esprimere un sentito ringraziamento alla direzione di Aqualand del Vasto per la generosa collaborazione e la sensibilità dimostrata, avendo offerto gratuitamente i biglietti d’ingresso ai giovani partecipanti. Il Club, dal canto suo, ha voluto omaggiare i ragazzi con una polo ricordo e con buoni pasto da utilizzare all’interno della struttura, contribuendo così a rendere ancora più piacevole questa giornata di amicizia e condivisione.



L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno del Lions Club Vasto Host nel promuovere i valori dell’incontro tra culture, dell’accoglienza e della solidarietà, offrendo ai giovani provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità di conoscere il territorio vastese e di vivere un’esperienza umana ricca di significato.



