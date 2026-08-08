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Incivili a Fonte Nuova di Vasto: "Troppe persone sono orfane di Madre... Cultura"

Rifiuti sparsi in ogni dove e scritte sulla fontana

redazione
Associazioni
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Ancora atti di incivilta' a Fonte Nuova.
 
"Rifiuti sparsi in ogni dove e scritte sulla fontana - sottolinea Gianluca Casciato, presidente dell'Associazione Madrecultura che si occupa della cura dell'area -. I nostri volontari possono pulire tutti i giorni, si possono sistemare 20 cestini ma se l'incivilta regna sovrana, ben poco si puÃ² fare.

"Troppe persone sono orfane di Madreâ€¦ Cultura " cit. del nostro socio Antonino.

Noi di Madrecultura andremo avanti. Un grazie alla Pulchra per la collaborazione e al nostro socio Amedeo che stamattina, insieme al presidente, hanno ripulito l'area".

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