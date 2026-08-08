Incivili a Fonte Nuova di Vasto: "Troppe persone sono orfane di Madre... Cultura"

Ancora atti di incivilta' a Fonte Nuova.
"Rifiuti sparsi in ogni dove e scritte sulla fontana - sottolinea Gianluca Casciato, presidente dell'Associazione Madrecultura che si occupa della cura dell'area -. I nostri volontari possono pulire tutti i giorni, si possono sistemare 20 cestini ma se l'incivilta regna sovrana, ben poco si puÃ² fare.
"Troppe persone sono orfane di Madreâ€¦ Cultura " cit. del nostro socio Antonino.
Noi di Madrecultura andremo avanti. Un grazie alla Pulchra per la collaborazione e al nostro socio Amedeo che stamattina, insieme al presidente, hanno ripulito l'area".