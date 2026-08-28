Parco dei Miracoli a Casalbordino, un incontro pubblico per la sua istituzione

A Casalbordino, nella serata di venerdì 28 agosto, appuntamento per affermare il valore culturale del territorio legato all’apparizione della Madonna nel 1576, alla storia del Santuario di Miracoli, alla storia di Casalbordino e alla identità più profonda della sua comunità.

Un incontro pubblico ed un invito formale da parte dell’Associazione Nuovo Umanesimo alla cittadinanza tutta, oltre che al mondo ecclesiastico, alle istituzioni, alle Associazioni e all’intero panorama culturale, per prendere piena consapevolezza del valore spirituale, umanistico, antropologico di un ambiente culturale unico da riaffermare, da promuovere, da custodire.

Nella Sala delle Conferenze della Basilica Santa Maria dei Miracoli, alle ore 21 si terrà la presentazione del progetto culturale di Parco integrato che si arricchirà e si definirà con il contributo di tutti.

“L’Evento non è un punto di partenza – sottolinea il presidente dell’Associazione, architetto e progettista culturale, Nicola Zinni – ma il traguardo di un viaggio che parte da lontano iniziato dall’Associazione già nel 1994”.

Un iter lungo fatto di tappe importanti, dunque, che dimostra perseveranza, passione e convinzione profonde, portate avanti quasi con ostinazione insieme ad altri progetti da oltre 30 anni dalla Associazione Nuovo Umanesimo per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio del nostro territorio.

“L’iniziativa nasce, infatti, - continua il presidente Zinni - con l’intento di favorire nella comunità e nelle istituzioni la consapevolezza dello straordinario patrimonio spirituale, ma anche storico, artistico, antropologico, culturale che gravita intorno al nostro Santuario benedettino e che il Parco potrà rendere evidente, visibile e fruibile a tutti. Non si tratterà di un semplice cammino paesaggistico, ma un percorso articolato e volto a tutelare, a far conoscere in modo approfondito e in tutte le peculiarità i luoghi dell’apparizione della Madonna dei Miracoli”.

Durante l’incontro verranno accesi i riflettori su tutti gli elementi che renderanno unico il Parco dei Miracoli e saranno evidenziati i passi istituzionali che solo ora, grazie alla disponibilità e volontà del Priore Padre Don Paolo Lemme e della Comunità benedettina, alla sensibilità dell’Amministrazione comunale e alla convinta e fattiva attivazione dell’assessore alla Cultura Carla Zinni porteranno alla sua realizzazione.

Questo luogo ci appartiene e la sua storia parla di noi.