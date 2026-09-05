Dall’Abruzzo all’Etiopia, undici anni di solidarietà: torna “Una giornata per Wolisso”

Il Lions Club Vasto Host rinnova il suo impegno per il Villaggio Scuola di Wolisso. Appuntamento domenica 20 settembre al Casale Tumini

Undici anni, una storia di solidarietà che continua. Torna “Una giornata per Wolisso”, l’iniziativa promossa dal Lions Club Vasto Host per sostenere il Villaggio Scuola di Wolisso, in Etiopia, un progetto al quale il Club dedica da anni attenzione, impegno e concretezza.

L’appuntamento con l’11ª edizione è fissato per domenica 20 settembre 2026, dalle 10 alle 19, presso il Casale Tumini. Una giornata pensata per stare insieme, condividere momenti di convivialità e intrattenimento e, soprattutto, trasformare la partecipazione in un aiuto concreto.

Dopo il traguardo della decima edizione raggiunto lo scorso anno, il Lions Club Vasto Host riparte con la stessa determinazione, consapevole che la continuità rappresenta uno degli aspetti più importanti di questo service.

Un progetto che guarda al futuro

Wolisso non è soltanto un nome lontano migliaia di chilometri. È una comunità, sono bambini e ragazzi ai quali il progetto Lions offre opportunità di crescita attraverso istruzione, formazione e servizi essenziali.

Nel corso degli anni il Villaggio Scuola è cresciuto, ampliando le proprie strutture e i servizi a disposizione della popolazione. Un percorso nel quale anche il contributo del Lions Club Vasto Host ha rappresentato una parte importante.

Ed è proprio questo il significato più profondo della giornata: dare continuità a un progetto capace di guardare oltre l’emergenza e investire nel futuro.

La solidarietà passa anche dalla condivisione

“Una giornata per Wolisso” è ormai diventata un appuntamento atteso non soltanto dai soci Lions, ma da tante persone che negli anni hanno scelto di partecipare e sostenere l’iniziativa.

La formula è semplice e allo stesso tempo efficace: ritrovarsi, stare bene insieme e condividere un obiettivo.

Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha richiamato numerosi partecipanti dall’Abruzzo e dal Molise, confermandosi un momento importante di aggregazione e solidarietà.

Anche quest’anno il Club Vasto Host invita quindi soci, amici, famiglie, sostenitori e quanti vorranno unirsi all’iniziativa a partecipare alla giornata.

Perché dietro una convivialità, un incontro, un sorriso e un contributo c’è un messaggio molto più grande: la solidarietà non conosce distanze.

L’appuntamento

Domenica 20 settembre 2026

Dalle ore 10.00 alle 19.00

Casale Tumini

Una giornata di conviviale, intrattenimento e solidarietà, promossa dal Lions Club Vasto Host con il sostegno della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà – Distretto 108A ETS.

Chi non potrà partecipare ma desidera contribuire può effettuare una donazione secondo le indicazioni riportate nella locandina dell’evento, utilizzando la causale “WOLISSO 2026”.

Undici edizioni, un unico grande obiettivo: continuare a costruire opportunità per i bambini e i ragazzi di Wolisso.

Tutti insieme per Wolisso.