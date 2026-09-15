Riecco la 'Pigiama Run': San Salvo si veste di solidarietÃ  per i bambini oncologici

San Salvo si prepara ad accogliere una serata dedicata alla solidarietÃ e alla vicinanza ai bambini e agli adolescenti che affrontano una malattia oncologica.

VenerdÃ¬ 18 settembre torna in cittÃ la Pigiama Run, lâ€™iniziativa promossa dalla LILT â€“ Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato dalla Dott.ssa Antonella Lucci, referente LILT Chieti per la manifestazione, con il patrocinio del Comune di San Salvo e la collaborazione di associazioni, aziende, scuole, attivitÃ commerciali e numerose realtÃ del territorio.

Una camminata speciale

Il ritrovo Ã¨ fissato per venerdÃ¬ 18 settembre alle ore 18:00 in Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo.

La Pigiama Run Ã¨ una camminata aperta a tutti: famiglie, bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare indossando il proprio pigiama e condividere un momento di festa e sensibilizzazione.

Il pigiama, simbolo dellâ€™iniziativa, richiama la quotidianitÃ dei bambini sottoposti a cure oncologiche e rappresenta la vicinanza della comunitÃ a loro e alle loro famiglie.

Dress code: il pigiama!

Hai giÃ preparato il tuo? Alla Pigiama Run il dress code Ã¨ naturalmente il pigiama!

I look piÃ¹ originali e divertenti saranno ripresi e condivisi sui nostri canali. Tagga su Instagram @pigiamarun e usa lâ€™hashtag ufficiale #pigiamarun.

Un invito a tutto il territorio

La partecipazione Ã¨ aperta a San Salvo, ai comuni limitrofi e a tutto il territorio.

Â«Sono ancora una volta felice e profondamente onorata di poter organizzare la Pigiama Run a San Salvo â€“ dichiara la referente LILT Chieti, Dott.ssa Antonella Lucci â€“. Ãˆ una manifestazione importante, capace di trasformare un gesto semplice come una camminata in pigiama in un forte messaggio di solidarietÃ .Â»

Â«Questâ€™anno vogliamo dare una risposta ancora piÃ¹ grande. San Salvo e i comuni del territorio stanno dimostrando una sensibilitÃ straordinaria verso unâ€™iniziativa condivisa ben oltre i confini della cittÃ . Invito tutti a partecipare e a mostrare quanto Ã¨ grande il cuore della nostra comunitÃ .Â»

La Dott.ssa Lucci ringrazia il Comune di San Salvo, le associazioni, le aziende, le scuole, le attivitÃ commerciali, le realtÃ coinvolte e tutti i cittadini che stanno contribuendo alla realizzazione dellâ€™evento.

Â«Grazie a chi camminerÃ al nostro fianco. PiÃ¹ saremo, piÃ¹ forte sarÃ il messaggio rivolto ai bambini oncologici e alle loro famiglie.Â»

Come partecipare

Per iscriversi alla Pigiama Run di San Salvo Ã¨ sufficiente collegarsi al sito:

www.pigiamarun.it/san-salvo

Le iscrizioni online saranno aperte fino alle ore 17:00 di venerdÃ¬ 18 settembre.

SarÃ inoltre possibile effettuare lâ€™iscrizione e ritirare il proprio kit direttamente in Piazza Papa Giovanni XXIII, per chi desidererÃ partecipare anche allâ€™ultimo momento.

Nei prossimi giorni saranno comunicati il percorso e ulteriori dettagli sul programma della serata.

Lâ€™appuntamento Ã¨ venerdÃ¬ 18 settembre alle ore 18:00 in Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo.

Vi aspettiamo numerosi, in pigiama e con tanta voglia di esserci. Durante la camminata ci saranno anche tante belle sorprese!