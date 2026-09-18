Rinnovo cariche sociali del Centro di Consulenza alla Persona Armonia di Vasto, Grazia Memmo Ã¨ presidente

A seguito dellâ€™Assemblea annuale, svoltasi in data 17 settembre 2026 siamo lieti di annunciare il rinnovo delle cariche sociali del Centro di Consulenza alla Persona Armonia di Vasto.
Il nuovo Direttivo Ã¨ cosÃ¬ composto:
â€¢ Dott.ssa Grazia Memmo â€“ Presidente
â€¢ Prof.ssa MariaRosaria Ferrari â€“ Vicepresidente
â€¢ Sig.ra Giuliana Giuliani â€“ Tesoriera e Segretaria.
Ãˆ inoltre confermata la Sig.ra Marcella Assettati nel ruolo di Direttrice.
Rivolgiamo a tutte loro i nostri piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro, con lâ€™auspicio che possano proseguire e sviluppare, con impegno, professionalitÃ e passione, il percorso del Centro.
Esprimiamo un sentito ringraziamento al precedente Direttivo per il lavoro svolto, la dedizione e il prezioso contributo offerto alla crescita dell' associazione in questi anni.
Auguriamo buon lavoro al nuovo Direttivo, per un futuro ricco di progetti, attenzione e cura verso le persone e le famiglie.
Le consulenti familiari del Centro di Consulenza alla Persona Armonia