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Rinnovo cariche sociali del Centro di Consulenza alla Persona Armonia di Vasto, Grazia Memmo Ã¨ presidente

Associazioni
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A seguito dellâ€™Assemblea annuale, svoltasi in data 17 settembre 2026 siamo lieti di annunciare il rinnovo delle cariche sociali del Centro di Consulenza alla Persona Armonia di Vasto.
 
Il nuovo Direttivo Ã¨ cosÃ¬ composto:
â€¢ Dott.ssa Grazia Memmo â€“ Presidente
â€¢ Prof.ssa MariaRosaria Ferrari â€“ Vicepresidente
â€¢ Sig.ra Giuliana Giuliani â€“ Tesoriera e Segretaria.
Ãˆ inoltre confermata la Sig.ra Marcella Assettati nel ruolo di Direttrice.
 
Rivolgiamo a tutte loro i nostri piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro, con lâ€™auspicio che possano proseguire e sviluppare, con impegno, professionalitÃ  e passione, il percorso del Centro.
 
Esprimiamo un sentito ringraziamento al precedente Direttivo per il lavoro svolto, la dedizione e il prezioso contributo offerto alla crescita dell' associazione in questi anni.
 
Auguriamo buon lavoro al nuovo Direttivo, per un futuro ricco di progetti, attenzione e cura verso le persone e le famiglie.
 
Le consulenti familiari del Centro di Consulenza alla Persona Armonia
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