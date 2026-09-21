L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia celebra i 100 anni dalla sua costituzione a Vasto

Al via il programma di eventi pubblici che celebra il centenario della fondazione della Sezione di Vasto dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Il programma è stato presentato stamane nel corso di una conferenza stampa al Teatro Figlie della Croce da parte del presidente del sodalizio, Luca Di Donato, e dall’assessore alla Cultura e agli Affari Istituzionali, Nicola Della Gatta, in rappresentanza del sindaco Francesco Menna.

Alla conferenza, partecipata da una rappresentanza degli iscritti, hanno preso parte la Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, il T.V. (CP) Rossella D’Ettorre, l’assessore alle Politiche Sociali, Anna Bosco, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 1 “Spataro-Paolucci”, la Prof.ssa Eufrasia Fonzo, e il consigliere nazionale A.N.M.I., Cap. L.C. Giuseppe Sacco.

“Era l’8 gennaio 1926 quando a Roma veniva iscritto nel registro della Unione Marinara Italiana il gruppo di Vasto – ha dichiarato il presidente Luca Di Donato -. Mentre diamo lustro ad una vita così lunga, non possiamo esimerci dal rivolgere un pensiero a tutti i soci che oggi non sono più tra noi, quelli che hanno segnato la storia di questo gruppo lasciando un’impronta indelebile, componendo il mosaico di quelle orme su cui stiamo camminando. Questi marinai hanno trasmesso a tanti di noi un grande patrimonio morale, che rende questo nostro sodalizio unanimemente apprezzato dall’intera cittadinanza”.

“Le iniziative celebrative del Centenario non a caso si collocano nel mese dei vastesi, settembre, il mese che ha il suo culmine nella festa patronale in onore dell’Arcangelo Michele – ha dichiarato l’assessore Nicola Della Gatta. “Sono grato a tutti coloro i quali hanno custodito questo meraviglioso patrimonio di umanità, di tradizione, di solidarietà, di elevazione culturale per tutti questi anni. Penso ai Presidenti che in questo secolo si sono avvicendati con particolare omaggio all’indimenticato Cav. Mario Pollutri. Al Presidente Luca Di Donato e all’intero Direttivo, ad ogni Socio che con la sua presenza continua a scrivere una meravigliosa storia di impegno”.

Questo il programma del centenario:

– Dal 22 al 26 settembre la Sala Mattioli di corso de Parma ospiterà la mostra dei modellini navali e fotografica dei ragazzi di Vasto che hanno partecipato al progetto “Rotte possibili” di Tender to Nave Italia.

– Dal 24 al 26 settembre stazionerà presso il Cortile di Palazzo d’Avalos il Centro Mobile Informativo (Pullman multimediale) della Marina Militare. L’ingresso sarà gratuito.

– Il 26 settembre: alle ore 10 presso il Teatro Rossetti si terrà il convegno “Il ruolo delle donne nella Marina Militare ad 80 anni dal primo voto” a cura di tre Ufficiali della Marina Militare in servizio: C.C. Ylenia Ritucci, T.V. Rossella D’Ettorre e T.V. Anna Tosone. Gli interventi musicali saranno curati a Chiara Tarquini ed Eugenio Caronna e la conduzione dell’evento vedrà la collaborazione del C.I.F. – Centro Italiano Femminile. Alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Comune si terrà la cerimonia di consegna della Medaglia Commemorativa al Gruppo A.N.M.I. di Vasto. Alle ore 17 si terrà lo sfilamento delle Associazioni d’Arma e dei Gruppi A.N.M.I. ospiti che giungerà al Cippo dei Caduti del Mare in Via Adriatica. Al termine, presso i Giardini d’Avalos, si terrà il concerto gratuito della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud (in caso di maltempo al Teatro Rossetti).

– Dal 26 al 28 settembre presso il Porto di Punta Penna sosterà il Pattugliatore d’Altura “Nave Peluso” della Guardia Costiera Italiana, imbarcazione appartenente alle unità maggiori della flotta nazionale. La visita da parte delle scolaresche e della cittadinanza sarà possibile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 di lunedì 28 settembre.

– Nel tardo pomeriggio del 29 settembre, per omaggiare la ricorrenza, vi sarà il passaggio ravvicinato lungo la costa del Veliero della Marina Militare “Amerigo Vespucci”.

Al termine della presentazione si è tenuto un convegno sull’eroe della Marina Militare, il Tenente medico Raffaele Paolucci, Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla cui memoria è intitolata la Sezione vastese. Relatore è stato il prof. Raffaele Costantini, docente dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Presenti rappresentanze degli studenti della Scuola Media “Raffaele Paolucci”.