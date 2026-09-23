Raduno Ex Dipendenti SIV/Pilkington/NSG nel segno di orgoglio aziendale e senso di appartenenza

Sabato 19 settembre oltre 200 pensionati hanno partecipato al sesto Raduno degli ex dipendenti organizzato dal Comitato “Amici della SIV/Pilkington/NSG”, svoltosi all’interno dello stabilimento di San Salvo.

I partecipanti, con tanto di badge al collo con il loro nome, sono stati accolti della sala conferenzedello stabilimento dal presidente Pilkington Italia Graziano Marcovecchio e dall’attuale management NSG.

Ha aperto l’evento un video istituzionale che ha dato una idea chiara dell’alto livello tecnologico raggiunto dall’azienda oggi. Ha fatto seguito il saluto agli ex dipendenti di Roberto Minenna, HR Director South Europe, con un caloroso “Bentornati a casa!” apparso sul grande schermo, parlando anche dell’attuale situazione aziendale e dell’impegno del gruppo per il rifacimento del forno float. Per il comitato ex dipendenti ha preso la parola il segretario Nicola D’Adamo che, anche a nome del coordinatore Umberto Marrami, ha salutato i presenti e ringraziato l’Azienda per l’ospitalità e i colleghi del Comitato per l’ottimo lavoro fatto per la raccolta delle adesioni.

“Gli ex dipendenti presenti qui oggi sono quelli che hanno vissuto i momenti storici della prima SIV”, ha ricordato D’Adamo citando i passaggi più importanti della storia aziendale. Ma si è soffermato in particolare sui tempi estremamente rapidi della costruzione del cosiddetto “Centro Vetrario di San Salvo” che si sviluppava (e si sviluppa) su 60 ettari di cui 20 coperti.

“Iniziati i lavori su terreno agricolo a marzo 1963 - ha detto D’Adamo - nell’estate 1965 sono partite le linee del forno tirato e del forno stampato, è iniziata la produzione dello stabilimento fibre. In autunno è stato avviato il forno cristallo con l’annessa grande linea di molatura e lustratura. A dicembre i dipendenti già erano 1.346. Nel 1966 lo stabilimento fu completato con le linee delle seconde lavorazioni vetri auto e tutti i magazzini e a fine anno giunse Aldo Moro per l’inaugurazione. Da aggiungere che in quei tre anni furono costruite anche: le officine, la centrale termo elettrica, la centrale idrica, la mensa, l’infermeria, la palazzina uffici, le case del Villaggio SIV. Come fu possibile realizzare tutto questo in soli tre anni resta un mistero: fu un vero miracolo!”.

La parte riservata al Comitato è andata avanti con i ricordi del primo assunto Augusto Ceci e di Aldo Papa, assunto alla SIV a soli 16 anni e mezzo; con Valeriano Moretti che ha ricordato le attività sociali, tra cui il noto Torneo di Calcio SIV; con Oscar De Lena che aveva preparato un divertente video con AI - molto apprezzato dalla platea - animando con voce e movimento le foto delle varie squadre di calcio dei reparti SIV.

Sul tema attuale del rifacimento del forno float della Pilkington di San Salvo da 80 milioni di euro sono intervenuti il General manager automotive Italy, Ezio Scifo e Marcello Romano, Operation Director AG Italy, che hanno sottolineato – con l’ausilio di un video girato in questi giorni durante i lavori - la difficoltà di questo intervento che prevede demolizione e ricostruzione del forno in tempi strettissimi, aggiornamento tecnologico, messa a punto e riavvio della produzione.

L’evento è andato avanti con la parte riservata alla intitolazione della strada davanti allo stabilimento a Enrico Mattei, con un video sul fondatore dell’ENI e con il puntuale e accorato intervento del Presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio che ha ripercorso le recenti tappe vissute dal sito di San Salvo. Sono seguiti i saluti dell’assessore regionale Tiziana Magnacca e del sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis che hanno espresso parole di fiducia nei confronti dell’azienda per assicurare un costante sviluppo del territorio.

Poi i partecipanti si sono portati all’esterno, nel piazzale davanti la portineria, per la intitolazione della strada a Enrico Mattei con i discorsi di rito delle autorità.

Al rientro in stabilimento foto esterna di tutti i partecipanti con il drone, pranzo, con torta e spumante alla mensa, foto-ricordo a piccoli gruppi. Sui tavoli come souvenir della giornata l’azienda ha fatto trovare per ogni partecipante un elegante barattolino dentro sabbia silicea ed un frammento di vetro float che “proviene dal cuore del nostro forno SS1 che si rinnova dopo 20 anni di attività ininterrotta per continuare a creare eccellenza”, si legge nel cartoncino che reca il titolo: “Il futuro cresce dove la storia ha lasciato il segno”.

Insomma, un’altra bella giornata, vissuta nel segno dell’orgoglio aziendale e del senso di appartenenza: una giornata gioiosa vissuta tra antichi ricordi e abbracci fra i colleghi che non si rivedevano da anni.

I partecipanti e l’azienda si sono complimentati con il Comitato Amici della SIV/Pilkington/NSG, coordinato da Umberto Marrami e formato dai “referenti” che hanno raccolto le adesioni: Lucia Casanova (con Nino Barattucci e Osvaldo Sebastiani), Nicolino D’Alfonso (con Nicolino Di Santo), Antonio Stivaletta, Nicola Turchi (con Cesario Fiore e Mario Pomponio). Nicola D’Adamo alla segreteria.

Il Comitato sarà a breve rinnovato - compreso i vertici da tempo dimissionari – con l’ingresso di più giovani leve che hanno dato la disponibilità durante l’evento. Prossima edizione del Raduno fra tre anni. Nel 2029!

Comitato Ex Dipendenti SIV/Pilkington/NSG