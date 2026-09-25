"La Cura - Condividere, Coltivare, Custodire", al via un nuovo anno di corsi per l'Università delle Tre Età di Vasto

L’Università delle Tre Età di Vasto inaugura il nuovo anno accademico con l’Open Day che si terrà domenica 27 settembre, alle ore 18.00 presso la Sala Roberto Bontempo di Palazzo d’Avalos.

"Sarà l’occasione - si legge in una nota del sodalizio - per presentare il programma dell’anno accademico 2026-2027, fornire informazioni sulle attività dell’Unitre e illustrare i numerosi corsi proposti. Sarà inoltre disponibile la brochure con l’elenco completo dei corsi e il relativo calendario, per poter scegliere e programmare con calma il proprio percorso.

Il tema che porteremo avanti quest’anno sarà La Cura - Condividere, Coltivare, Custodire. La cura intesa in senso ampio: attenzione alle persone e alle relazioni, a noi stessi, alle cose, alla cultura e a tutto ciò che contribuisce a dare valore alla nostra vita e alla nostra comunità".

ISCRIZIONI

Le iscrizioni si terranno presso la sede Unitre di Via Maddalena, 86 dal 1 al 9 ottobre ore 10.00 – 11.30 e 16.00 – 18.30

INIZIO DELLE LEZIONI

Lunedì 12 ottobre 2026

“Un nuovo anno da vivere insieme, con curiosità, partecipazione e il piacere di continuare a imparare, condividere e prendersi cura di ciò che conta. Vi aspettiamo!”, concludono i responsabili dell'Unitre Vasto.



