Lions vastesi, 500 screening glicemici per il diabete gratuiti alla Fiera 'Ambulanti in Città'

Prevenzione e sensibilizzazione sono state protagoniste, negli stand allestiti dai soci dei tre Lions Club vastesi all’interno della fiera mercatale ‘Ambulanti in città’, dove 500 cittadini si sono sottoposti allo screening gratuito per il diabete di tipo 2.

A promuovere l’iniziativa, appunto, i Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host e Vasto New Century, in collaborazione con il Polo Didattico del corso di Laurea infermieristica dell’Università “d'Annunzio” di Chieti-Sezione di Vasto diretto dalla Prof.ssa Efa Di Giacomo, e con il patrocinio del Comune di Vasto, dell’A.I.L.D – Associazione Italiana Lions per il diabete e di Confcommercio di Chieti, una attività di servizio che testimonia l’importanza negli ambiti del welfare e della salute, di una rete tra chi opera nel Terzo settore, le istituzioni, gli enti pubblici e privati e le associazioni.

Nello stand allestito in via Giulio Cesare i cittadini hanno avuto la possibilità di sottoporsi al controllo glicemico gratuito grazie al personale sanitario presente e confrontarsi con i medici su prevenzione, stili di vita, indirizzi terapeutici.

“La partecipazione numerosa dimostra quanto siano importanti attività come quella odierna e portarle direttamente tra la gente - hanno commentato con soddisfazione i presidenti dei Lions Club Carmine Di Risio (Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Silvia Celenza (Vasto Host) e Luca De Carolis (Vasto New Century) – Per i Lions questo service rappresenta un impegno importante per la diffusione che la malattia sta avendo ogni giorno di più e Lions International ne ha fatto per queste ragioni una delle otto causa umanitarie globali cui tutti i Lions del mondo sono chiamati a prestare attenzione”.

Liana Di Nanno, presidente Comitato Marketing Lions club Vasto Adriatica Vittoria Colonna