Al via il Service “Zaino Sospeso” del Lions Club San Salvo

Il Lions Club San Salvo promuove il Service “Zaino Sospeso”, un’iniziativa di solidarietà rivolta alle famiglie del territorio che si trovano in condizioni di difficoltà economica e che devono affrontare le spese per il materiale scolastico dei propri figli.

L'obiettivo è contribuire concretamente a garantire a ogni bambino e ragazzo il diritto allo studio e la possibilità di affrontare il nuovo anno scolastico con tutto il necessario, senza che le difficoltà economiche della famiglia possano rappresentare un ostacolo.

Il progetto, già realizzato negli scorsi anni da numerosi Lions Club italiani, prevede la raccolta di materiale scolastico nuovo o usato, purché in buone condizioni: album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri e tutto ciò che può essere utile per la scuola.

A San Salvo sono stati individuati tre punti di raccolta, dove i cittadini potranno lasciare le proprie donazioni:

Cartolibreria Fabrizio, Via Roma n. 11

Cartolibreria Il Papiro, Via San Rocco n. 32

Cartoleria dello Stadio, Via dello Stadio n. 75

Periodicamente, i soci del Lions Club San Salvo provvederanno al ritiro del materiale raccolto. Le donazioni saranno successivamente destinate alle famiglie bisognose attraverso gli Enti Caritatevoli del territorio, garantendo la necessaria riservatezza.

«Con “Zaino Sospeso” vogliamo trasformare la generosità delle persone in un aiuto concreto per le famiglie che ne hanno bisogno – sottolinea il presidente del Lions Club San Salvo Piero Chinni –. Un quaderno, uno zaino o una confezione di colori possono sembrare un piccolo gesto, ma per una famiglia in difficoltà possono rappresentare un aiuto importante. È questo il senso del nostro We Serve: essere concretamente al servizio della comunità».

All'organizzazione e alla realizzazione del Service partecipano, insieme al presidente Piero Chinni, gli officer Andreana Colangelo, Vitale Santini, Andrea Menna e Virginio Di Pierro, che hanno contribuito alla programmazione e alla gestione dell'iniziativa.

Il Lions Club San Salvo rivolge quindi un invito a tutta la cittadinanza, alle famiglie e alle attività commerciali a partecipare alla raccolta.

Perché uno zainot sospeso può contenere molto più di libri e quaderni: può contenere un'opportunità, un sorriso e un gesto di solidarietà.

Lions Club San Salvo



