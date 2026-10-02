Gruppo Abruzzo dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, selezione aperta per nuovi soci

Dopo un percorso fatto di incontri, progetti e relazioni costruite sul territorio, il Gruppo Abruzzo dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) è oggi una realtà consolidata, che continua a crescere grazie all’impegno di chi ha scelto di esserci. È proprio da questa esperienza condivisa che nasce la nuova call: non soltanto un invito ad aderire, ma una selezione rivolta a giovani pronti a vivere attivamente il gruppo, a mettersi in gioco e a portare idee, competenze e nuove energie al servizio delle comunità abruzzesi.

AIGU è un’associazione nazionale di giovani under 35 impegnati nella promozione dei valori UNESCO attraverso cultura, educazione, sostenibilità e partecipazione. Con gruppi diffusi in tutta Italia, favorisce l’incontro tra nuove generazioni, istituzioni e comunità locali, trasformando idee e competenze in iniziative concrete.

Il Gruppo Abruzzo, coordinato dalla referente regionale Federica Vennitti, apre una nuova fase del proprio percorso e intende selezionare persone motivate, disponibili a partecipare con continuità e a contribuire concretamente alla vita associativa. Non cerchiamo soltanto nuovi nomi, ma persone desiderose di costruire insieme: ascoltare il territorio, proporre iniziative, collaborare con scuole, università, enti culturali, associazioni e istituzioni e trasformare i valori UNESCO in progetti condivisi. La selezione vuole rafforzare una comunità regionale già attiva, valorizzando sensibilità, esperienze e competenze diverse.

La call nazionale Fall 2026 è già aperta e si chiuderà venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 12.00. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 34 anni, cittadini italiani o di altri Stati membri delle Nazioni Unite. Per partecipare alla selezione del Gruppo Abruzzo occorre inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale all’indirizzo abruzzo@aiguofficial.it, indicando nell’oggetto «FALL 2026_CANDIDATURA ABRUZZO». Non è previsto un bando cartaceo da compilare: requisiti, modalità e aggiornamenti sono disponibili nella sezione «Membership» del sito ufficiale AIGU:

https://aiguofficial.it/membership/

Le persone selezionate saranno contattate via email dalla rappresentanza regionale per un incontro conoscitivo; l’esito degli incontri sarà comunicato entro il 1° novembre 2026. L’attività associativa è volontaria e non retribuita. L’adesione per il 2027 sarà perfezionata, dopo la conferma, con il pagamento della quota associativa tra il 1° e il 15 gennaio 2027, secondo le modalità comunicate dall’Associazione. Per ogni dettaglio e aggiornamento si rimanda alla pagina Membership. Per informazioni sulla call, collaborazioni e attività regionali è possibile scrivere alla mail ufficiale:

abruzzo@aiguofficial.it