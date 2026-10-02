Studenti di Vasto a Roma al convegno 'Special Mission Air Systems' ad elevato profilo tecnologico aerospaziale

Continua l'interesse degli studenti di Vasto verso le tecnologie e le opportunitÃ in campo aerospaziale.

Ragazzi del â€˜Palizzi-Matteiâ€™, nonostante il loro giorno di vacanza per le festivitÃ patronali di Vasto martedÃ¬ 29 settembre, hanno voluto partecipare al convegno del CeSMA nel centro congressi di Casa dell'Aviatore a Roma dal titolo "Special Mission Air Systems. Where civil platforms become capabilities. Innovation, Technology, Opportunities".

Un'importantissima occasione formativa e di orientamento con tematiche di ingegneria, intelligenza artificiale, sensori quantistici, piattaforme aeree e spaziali, cyber security, infrastrutture digitali e logistica per nuove operativitÃ in ambito ISR (Intelligence, Surveillance e Reconnaissance), sicurezza, difesa e comando e controllo, incontrando e dialogando con autorevoli relatori, dirigenti e vertici di aeronautica, industrie, universitÃ , centri ricerche, enti internazionali.

Il gruppo da Vasto, formato in cooperazione con la dirigente scolastica Concetta Delle Donne e i docenti Paolo Caraceni, Diego D'Annunzio e Marco Vicaretti, Ã¨ stato coordinato e guidato dall'Associazione Arma Aeronautica Vasto nella persona del Segretario Roberto Bruno e ha visto la partecipazione di studenti di classi quinte di vari indirizzi, informatica, chimica e meccanica, Luciano Saturno, Lorenzo Ialacci, Alessandro Basilico, Luigi Marchesani, Samuele Sergio, Alessandro Fratta Alessandro e Luca Del Borrello, che dopo il convegno hanno visitato la cittadella dell'universitÃ La Sapienza.

L''AAA Vasto ha ringraziato l'Aeronautica e il CeSMA per l'impeccabile accoglienza e la disponibilitÃ , i cui Direttore Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi e Vice Direttore Brig. Gen. (r) Roberto ChivilÃ³ si sono complimentati coi ragazzi per l'intraprendenza nell'affrontare tematiche di un tale impegno ma che sicuramente lasceranno utili input culturali per il loro futuro, futuro che avrÃ bisogno di tante donne e uomini specializzati in tecnologie aerospaziali.

A fine giornata, tutti gli attori di questa collaborazione, AAA Vasto, CeSMA e Scuola di Vasto, si sono rallegrati vicendevolmente per il bel gioco di squadra che ha sempre come obiettivo quello di lasciare qualcosa di culturalmente importante a beneficio delle nuove generazioni, quindi della comunitÃ intera.

(Segreteria AAA Vasto)