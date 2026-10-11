Nasce a Vasto l'Aps Ponte Rosa Bayahibe Internacional

In occasione dell'Ottobre Rosa, mese mondiale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, si Ã¨ tenuta a Vasto Marina la Colazione Rosa, l'evento che ha segnato la nascita ufficiale dell'Aps Ponte Rosa Bayahibe Internacional.

Si tratta della prima APS dominicana sul territorio italiano che si occupa di un tema cosÃ¬ delicato come la prevenzione e il supporto alle donne e alle famiglie che affrontano un tumore. Un'iniziativa ideata e promossa dalla comunitÃ dominicana e dalle donne migranti.

Il nome dell'associazione nasce dal fiore di Bayahibe, cittÃ turistica nel sud della Repubblica Dominicana. Ãˆ un fiore raro e prezioso, uno dei pochi cactus al mondo che fiorisce, simbolo della capacitÃ di rifiorire anche dopo una malattia.

Ponte Rosa Ã¨ un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro che vuole essere un ponte tra donne migranti e donne italiane di ogni nazionalitÃ , affinchÃ© nessuna si senta sola. L'obiettivo Ã¨ portare il messaggio della prevenzione fuori dagli ospedali, dentro la vita quotidiana.

L'idea della Colazione Rosa nasce da un concetto semplice: la colazione Ã¨ il pasto piÃ¹ importante della giornata, ma spesso Ã¨ il piÃ¹ sottovalutato, proprio come la prevenzione.

In occasione dell'evento Ã¨ stato conferito il primo riconoscimento di Pink Ambassador a Emma Di Caprio.

Cos'Ã¨ un Pink Ambassador per Ponte Rosa? Ãˆ una figura di riferimento sul territorio, una persona che condivide i valori della prevenzione, dell'ascolto e della solidarietÃ e che sceglie di essere un ponte, con il suo impegno, affinchÃ© nessuna donna si senta sola nell'affrontare un percorso di malattia.

Un ringraziamento a tutte le partecipanti, agli sponsor e a chi ha ospitato l'iniziativa.

Il Direttivo APS Ponte Rosa Bayahibe Internacional:

Presidente: dott.ssa Heribe Adriana Reyes

Vicepresidente: Angela Galante

Socia fondatrice: Beatriz Acosta, gestora culturale e folklorista da sempre impegnata nella promozione e nell'integrazione della comunitÃ