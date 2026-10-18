Diventa 'green tutor', appello ai giovani del territorio

â€¢ Green Tutor nei "Giardini della SostenibilitÃ " (30-31 Ottobre mattina): Sarete voi a guidare i bambini/ragazzi attraverso micro-esperimenti STEM all'aperto negli spazi del Centro Storico. Impareranno la scienza giocando con voi!â€¢ Custodi della Filiera al Mercato Santa Chiara (Sabato 31 Ottobre mattina): Affiancherete i produttori locali del mercato per intervistarli e aiutare i cittadini e i vostri coetanei a scoprire i segreti del cibo a chilometro zero, della stagionalitÃ e della lotta allo spreco alimentare.â€¢ La SostenibilitÃ ha Voce - Eco-Podcast:
Farete un'esperienza reale di cittadinanza attiva e divulgazione sul campo. Svilupperete competenze di comunicazione e video-making utili per il vostro futuro. Le ore di attivitÃ saranno certificate e valide come ore di PCTO.
Come candidarsi:
Via email a: vastoscienza@libero.it Via WhatsApp al numero: 328 3812156
La Terra ha bisogno di voi!
Rosa Lo Sasso
Responsabile Scientifica di VastoScienza,Centro Culturale di Scienza e Arte