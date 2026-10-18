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Diventa 'green tutor', appello ai giovani del territorio

redazione
Associazioni
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Ragazzi e ragazze, la 14Âª edizione delle Giornate del Pianeta Terra Ã¨ ufficialmente iniziata il 14 ottobre e ci accompagnerÃ  fino al 30 novembre con il tema "Trame d'Ambiente".
 
Quest'anno i veri protagonisti sarete voi!
 
Il Centro Culturale VastoScienza vi offre l'opportunitÃ  di uscire dai banchi di scuola per diventare i veri motori del cambiamento della nostra cittÃ . Cerchiamo studenti motivati ed entusiasti per metterci la voce e ...anche la faccia. Potrete partecipare a tre azioni pazzesche:

â€¢ Green Tutor nei "Giardini della SostenibilitÃ " (30-31 Ottobre mattina): Sarete voi a guidare i bambini/ragazzi attraverso micro-esperimenti STEM all'aperto negli spazi del Centro Storico. Impareranno la scienza giocando con voi!â€¢ Custodi della Filiera al Mercato Santa Chiara (Sabato 31 Ottobre mattina): Affiancherete i produttori locali del mercato per intervistarli e aiutare i cittadini e i vostri coetanei a scoprire i segreti del cibo a chilometro zero, della stagionalitÃ  e della lotta allo spreco alimentare.â€¢ La SostenibilitÃ  ha Voce - Eco-Podcast:

Diventate podcaster e creator! Registrerete micro-pillole audio o brevi video-podcast da 90 secondi sui temi caldi del pianeta (mobilitÃ , biodiversitÃ , falesie). Potete registrare un audio d'impatto o metterci la faccia con un video verticale stile Reel/TikTok! I contenuti migliori andranno in onda sui social e sulle app di radio locali (accordi in corso!).
PerchÃ© partecipare?

Farete un'esperienza reale di cittadinanza attiva e divulgazione sul campo. Svilupperete competenze di comunicazione e video-making utili per il vostro futuro. Le ore di attivitÃ  saranno certificate e valide come ore di PCTO.

Come candidarsi:

â€¢ Tramite la scuola: comunica il tuo nome al docente referente della tua scuola entro i prossimi giorni.
â€¢ Candidatura diretta: la tua scuola non si Ã¨ ancora attivata ma non vuoi perdere questa occasione? Nessun problema! Contattaci direttamente:

Via email a: vastoscienza@libero.it Via WhatsApp al numero: 328 3812156

Facciamo sentire (e vedere!) la nostra voce.

La Terra ha bisogno di voi!

Rosa Lo Sasso                                                                        
Responsabile Scientifica di VastoScienza,Centro Culturale di Scienza e Arte

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