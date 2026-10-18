Diventa 'green tutor', appello ai giovani del territorio

Ragazzi e ragazze, la 14Âª edizione delle Giornate del Pianeta Terra Ã¨ ufficialmente iniziata il 14 ottobre e ci accompagnerÃ fino al 30 novembre con il tema "Trame d'Ambiente".

Quest'anno i veri protagonisti sarete voi!

Il Centro Culturale VastoScienza vi offre l'opportunitÃ di uscire dai banchi di scuola per diventare i veri motori del cambiamento della nostra cittÃ . Cerchiamo studenti motivati ed entusiasti per metterci la voce e ...anche la faccia. Potrete partecipare a tre azioni pazzesche:

â€¢ Green Tutor nei "Giardini della SostenibilitÃ " (30-31 Ottobre mattina): Sarete voi a guidare i bambini/ragazzi attraverso micro-esperimenti STEM all'aperto negli spazi del Centro Storico. Impareranno la scienza giocando con voi!â€¢ Custodi della Filiera al Mercato Santa Chiara (Sabato 31 Ottobre mattina): Affiancherete i produttori locali del mercato per intervistarli e aiutare i cittadini e i vostri coetanei a scoprire i segreti del cibo a chilometro zero, della stagionalitÃ e della lotta allo spreco alimentare.â€¢ La SostenibilitÃ ha Voce - Eco-Podcast:

Diventate podcaster e creator! Registrerete micro-pillole audio o brevi video-podcast da 90 secondi sui temi caldi del pianeta (mobilitÃ , biodiversitÃ , falesie). Potete registrare un audio d'impatto o metterci la faccia con un video verticale stile Reel/TikTok! I contenuti migliori andranno in onda sui social e sulle app di radio locali (accordi in corso!).

PerchÃ© partecipare?

Farete un'esperienza reale di cittadinanza attiva e divulgazione sul campo. Svilupperete competenze di comunicazione e video-making utili per il vostro futuro. Le ore di attivitÃ saranno certificate e valide come ore di PCTO.