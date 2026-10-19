San Salvo Marina 'di rosa vestita' per la Pittarosso Pink Parade a sostegno della ricerca oncologica

L'edizione 2026 della PittaRosso Pink Parade a San Salvo Marina ha visto una grande partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, con la camminata all'insegna della solidarietà e della speranza a sostegno della ricerca oncologica, in particolare a riguardo dei tumori che colpiscono le donne, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Veronesi.

Sulla riviera, oltre alla camminata, spazio ad esercitazioni, dimostrazioni di gruppi sportivi e presenza dei cani di salvataggio.

Le parole del sindaco Emanuela De Nicolis: "San Salvo ha risposto con una straordinaria partecipazione alla PittaRosso Pink Parade, dimostrando ancora una volta quanto la nostra comunità sappia unirsi nel segno della solidarietà. Camminare insieme per sostenere la ricerca oncologica significa dare forza alla speranza e testimoniare vicinanza a chi affronta ogni giorno la malattia. Un grazie speciale all'avvocato Katia Basilico, promotrice dell'evento, ad Antonella Lucci, psiconcologa sempre presente nel sostenere iniziative di sensibilizzazione, a Stefania Pascali, alle associazioni sportive e di vario genere del territorio di San Salvo e del Vastese, ai volontari, agli assessori r consiglieri comunali, agli uffici Cultura e Politiche sociali per il lavoro svolto dietro le quinte, ai sindaci dei Comuni vicini, al consigliere regionale Francesco Prospero e a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo. La solidarietà è una forza che ci unisce e ci rende comunità"

Il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca: “La PittaRosso Pink Parade è molto più di una camminata: è un messaggio di sensibilizzazione, vicinanza e impegno concreto a favore della ricerca oncologica. È bello vedere tante persone, famiglie, associazioni e realtà del territorio camminare fianco a fianco per una causa così importante, con i cani di salvataggio in prima fila, segno di protezione, a rendere ancora più speciale questa partenza. Insieme, passo dopo passo, per sostenere la ricerca e alimentare la speranza”.

Foto Città di San Salvo