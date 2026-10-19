"Un'esperienza di lavoro per giovani con autismo", progetto nel vivo

Si è tenuta questa mattina, presso la sede Metamer di San Salvo, la conferenza stampa di presentazione del progetto "Un'esperienza di lavoro per giovani con autismo".

Un'iniziativa nata dalla “forte sensibilità e dall'impegno sociale di Metamer, in collaborazione con la Fondazione Il Cireneo ETS per l'Autismo, da sempre in prima linea per garantire percorsi di inserimento reali e significativi”, si evidenzia in una nota.

Il progetto offre a un gruppo di giovani con autismo l'opportunità di misurarsi con un contesto lavorativo concreto, favorendo l'acquisizione di competenze, autonomie e nuove prospettive di crescita personale e professionale. Attraverso questo tirocinio, l'azienda restituisce valore centrale alle persone, dimostrando come il mondo del lavoro possa e debba valorizzare le potenzialità di ciascuno.

Anche il Comune di San Salvo ha sposato con entusiasmo questo progetto, credendo fortemente in iniziative che danno valore all’interazione sociale e mettendo a disposizione il servizio di trasporto per facilitare la partecipazione dei giovani.

Alla conferenza sono intervenuti, oltre ai rappresentanti di Metamer e a Germana Sorge per la Fondazione Il Cireneo, il sindaco Emanuela De Nicolis, l'assessore regionale e presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca e l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini, a testimonianza di una rete virtuosa tra impresa, Terzo Settore e istituzioni.

«Il progetto promosso da Metamer in collaborazione con la Fondazione Il Cireneo - sottolinea l'assessore regionale Magnacca - dimostra quanto sia importante creare occasioni concrete di inserimento lavorativo per i giovani con autismo. Il lavoro non rappresenta soltanto un'opportunità professionale, ma anche uno strumento fondamentale per sviluppare autonomie, rafforzare l'autostima e favorire interazioni sociali. La collaborazione tra imprese, associazioni e istituzioni è essenziale per costruire percorsi capaci di valorizzare le potenzialità di ogni persona».

Il sindaco De Nicolis: «Desidero ringraziare la Fondazione Il Cireneo ETS per l’Autismo e Metamer per aver promosso un progetto che offre ai giovani con autismo concrete opportunità di crescita, autonomia e valorizzazione delle loro capacità. Un grazie ai ragazzi, alle loro famiglie e ai professionisti che li accompagneranno in questo percorso. Come Comune di San Salvo, abbiamo voluto dare il nostro contributo mettendo a disposizione il servizio di trasporto, convinti che la collaborazione tra istituzioni, imprese e Terzo Settore sia fondamentale per costruire una comunità capace di valorizzare le potenzialità di ogni persona».