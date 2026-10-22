Prevenzione osteoporosi, l'impegno della Fedios

Si Ã¨ positivamente conclusa il 20 ottobre la Giornata Mondiale dellâ€™Osteoporosi 2026 , svoltasi presso la Sala Aldo Moro a Vasto e centrata sulla valutazione del rischio di osteoporosi, che ha offerto ai cittadini lâ€™opportunitÃ di confrontarsi con uno specialista.

Infatti questa modalitÃ adottata questâ€™ anno dalla locale Fedios Abruzzo - sede di Vasto (organizzatrice dellâ€™evento) Ã¨ stata molto apprezzata perchÃ© ogni persona, dopo la compilazione del questionario, ha avuto la possibilitÃ di parlare singolarmente con la dott.ssa Barbara Di Nenno, endocrinologa allâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™', ponendole quesiti personali sulla patologia e ricevendone adeguate risposte.

Inoltre, Ã¨ stato distribuito ai presenti lâ€™opuscolo della Fedios nazionale â€œAma le tue ossa â€“ Proteggi il tuo futuro", per consentire lâ€™approfondimento delle conoscenze sullâ€™ argomento e adottare misure di prevenzione.

Infine, la gradita presenza dellâ€™assessore Anna Bosco ha testimoniato la vicinanza e lâ€™apprezzamento delle istituzioni allâ€™iniziativa intrapresa dallâ€™associazione sul territorio.