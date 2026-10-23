Kit di occhiali da vista e da lettura alla Casa Albergo 'Madonna dell'Asilo', l'impegno del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

In occasione della settimana del service sulla vista, uno dei pilastri delle attività del Lions International, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha aderito al Progetto Italia del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati donando un kit di occhiali alla Casa Albergo ‘Madonna dell’Asilo’ di Vasto.

I dispositivi provengono dalle campagne di raccolta di occhiali usati portate avanti dai Lions italiani e avviati a un percorso di recupero, riparazione, sterilizzazione e catalogazione per la successiva donazione in tutto il mondo. Sono stati messi a disposizione della struttura che ospita persone anziane che ne potranno usufruire gratuitamente in caso di qualunque bisogno. Si tratta di occhiali da uomo e da donna, ben catalogati, e con varie gradazioni per la correzione della presbiopia e per la miopia.

“Siamo particolarmente contenti di aver aderito alla iniziativa del Centro Occhiali Lions dal momento che la vista rappresenta da sempre una delle cause umanitarie globali – dice il presidente Carmine Di Risio – Dopo gli screening effettuati nel luglio scorso a Vasto Marina, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna si dimostra ancora una volta al fianco della comunità operando in continuità con quelle che sono le indicazioni internazionali, nazionali e distrettuali”.

“Desidero ringraziare sinceramente i Lions per il bel gesto di solidarietà e attenzione nei confronti della nostra Casa Madonna dell’Asilo – dichiara Massimiliano Melchiorre, amministratore della Casa Albergo ‘Madonna dell’Asilo’ - la donazione di 50 paia di occhiali di diverse gradazioni rappresenta un aiuto concreto per i nostri ospiti, che potranno utilizzarli secondo le proprie necessità. Sono gesti semplici, ma ricchi di significato, che testimoniano sensibilità, generosità e attenzione verso il mondo degli anziani.

Un grazie di cuore ai Lions per la vicinanza e la disponibilità dimostrate”.