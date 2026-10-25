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Lions Club San Salvo, la solidarietà passa anche attraverso un paio di occhiali usati

redazione
Associazioni
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Il Lions Club San Salvo promuove il Service “Raccolta Occhiali Usati”, invitando i cittadini a donare gli occhiali che non utilizzano più per offrire una concreta opportunità a chi ne ha bisogno.
 
Gli occhiali raccolti vengono puliti, controllati e classificati in base alla gradazione per essere successivamente distribuiti, attraverso i Lions e le organizzazioni impegnate nella tutela della vista, alle persone che ne hanno necessità.
 
Il Service è coordinato da Giovanna Lizzi, affiancata nel comitato da Andrea Menna, Raffaele Parrella e Virginio Di Pierro.
 
Fondamentale la collaborazione delle attività e delle realtà del territorio che hanno aderito mettendosi a disposizione come punti di raccolta:
 
- Ottica Desiato – San Salvo
- Ottica Vega – San Salvo
- Cartolibreria Dello Stadio – San Salvo
- Cartolibreria Il Papiro – San Salvo
- Cartolibreria Fabrizio – San Salvo
- Centro Medico Il Sorriso – Montenero di Bisaccia
- Hairlab Parrucchieri – San Salvo
- Zerochimica Hair Studio – San Salvo
- Beauty Saloon – Parrucchieri by Carmelina Lizzi – Vasto
- D N & A Parafarmacia – Monteodorisio
- Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale – Cupello.
 
«Un paio di occhiali che per noi non serve più può rappresentare per un'altra persona la possibilità di leggere, studiare, lavorare e vivere con maggiore autonomia – sottolinea il presidente del Lions Club San Salvo Piero Chinni –. Ringrazio il comitato del Service, tutte le attività che hanno aderito come punti di raccolta e i cittadini che, con un gesto semplice, contribuiranno a questa importante iniziativa di solidarietà».
 
Il Lions Club San Salvo invita quindi tutti a cercare nei propri cassetti gli occhiali non più utilizzati e a consegnarli presso uno dei punti di raccolta.
 
A te non servono più, ma possono aiutare qualcun altro a vedere.
 
 
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