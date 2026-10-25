Lions Club San Salvo, la solidarietà passa anche attraverso un paio di occhiali usati

Il Lions Club San Salvo promuove il Service “Raccolta Occhiali Usati”, invitando i cittadini a donare gli occhiali che non utilizzano più per offrire una concreta opportunità a chi ne ha bisogno.

Gli occhiali raccolti vengono puliti, controllati e classificati in base alla gradazione per essere successivamente distribuiti, attraverso i Lions e le organizzazioni impegnate nella tutela della vista, alle persone che ne hanno necessità.

Il Service è coordinato da Giovanna Lizzi, affiancata nel comitato da Andrea Menna, Raffaele Parrella e Virginio Di Pierro.

Fondamentale la collaborazione delle attività e delle realtà del territorio che hanno aderito mettendosi a disposizione come punti di raccolta:

- Ottica Desiato – San Salvo

- Ottica Vega – San Salvo

- Cartolibreria Dello Stadio – San Salvo

- Cartolibreria Il Papiro – San Salvo

- Cartolibreria Fabrizio – San Salvo

- Centro Medico Il Sorriso – Montenero di Bisaccia

- Hairlab Parrucchieri – San Salvo

- Zerochimica Hair Studio – San Salvo

- Beauty Saloon – Parrucchieri by Carmelina Lizzi – Vasto

- D N & A Parafarmacia – Monteodorisio

- Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale – Cupello.

«Un paio di occhiali che per noi non serve più può rappresentare per un'altra persona la possibilità di leggere, studiare, lavorare e vivere con maggiore autonomia – sottolinea il presidente del Lions Club San Salvo Piero Chinni –. Ringrazio il comitato del Service, tutte le attività che hanno aderito come punti di raccolta e i cittadini che, con un gesto semplice, contribuiranno a questa importante iniziativa di solidarietà».

Il Lions Club San Salvo invita quindi tutti a cercare nei propri cassetti gli occhiali non più utilizzati e a consegnarli presso uno dei punti di raccolta.

A te non servono più, ma possono aiutare qualcun altro a vedere.