Lions Club San Salvo, 367 paia di occhiali usati raccolti e donati. Riparte la raccolta per il nuovo anno

Un piccolo gesto puÃ² contribuire a cambiare il modo di vedere il mondo di chi Ã¨ meno fortunato. Con questo spirito il Lions Club San Salvo prosegue il service dedicato alla Raccolta degli Occhiali Usati, una delle iniziative Lions piÃ¹ conosciute e apprezzate nel campo della tutela della vista.

La raccolta dello scorso anno si Ã¨ conclusa con un risultato particolarmente significativo: 367 paia di occhiali usati, grazie alla generositÃ dei cittadini e alla collaborazione dei diversi centri di raccolta del territorio, sono stati raccolti dal Lions Club San Salvo e successivamente inviati al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso, dove saranno selezionati, puliti, classificati e preparati per essere destinati a chi ne ha bisogno.

Un risultato reso possibile dall'impegno dell'Officer Giovanna Lizzi, che ha seguito con grande attenzione il service, e dal prezioso lavoro svolto nello scorso anno sociale dall'allora Officer Carmen Di Vito, alle quali il Lions Club San Salvo rivolge un sentito ringraziamento.

Ma l'attivitÃ non si ferma. Ãˆ giÃ partita la nuova raccolta per l'anno sociale in corso, con una rete di punti di raccolta che coinvolge attivitÃ commerciali, professionisti, istituzioni e realtÃ del territorio di San Salvo e dei comuni limitrofi.

Â«I 367 paia di occhiali raccolti rappresentano molto piÃ¹ di un numero: sono 367 gesti concreti di solidarietÃ â€“ sottolinea il Presidente del Lions Club San Salvo, Piero Chinni â€“. Ringrazio Giovanna Lizzi e Carmen Di Vito per l'impegno profuso, tutti coloro che hanno messo a disposizione i propri spazi come centri di raccolta e, soprattutto, i tanti cittadini che hanno scelto di donare i propri occhiali. Ãˆ la dimostrazione di come, attraverso la collaborazione e piccoli gesti, sia possibile realizzare un grande service. Ora ripartiamo con ancora maggiore entusiasmo, con l'obiettivo di superare il risultato raggiunto e aiutare sempre piÃ¹ personeÂ».

Il Lions Club San Salvo invita quindi i cittadini a continuare a partecipare: gli occhiali che non utilizziamo piÃ¹ possono diventare una risorsa preziosa per qualcun altro.

Donare un paio di occhiali usati significa dare loro una seconda vita e, soprattutto, contribuire concretamente alla missione Lions per la salvaguardia della vista.

Lions Club San Salvo

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