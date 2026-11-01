Lions Club Vasto New Century, materiale scolastico in dono al plesso 'Martella' dell'Istituto Comprensivo 'Rossetti'

Il Lions Club Vasto New Century ha donato, nella giornata di venerdì 30 ottobre, materiale scolastico al plesso ‘Martella’ dell'Istituto Comprensivo "Rossetti" di Vasto. La fornitura, composta da quaderni, cancelleria e materiale per le attività didattiche, è destinata agli alunni e alle attività della scuola.



Il club ringrazia la dirigente scolastica, prof.ssa Cristina Eusebi, per la disponibilità e la collaborazione con cui ha accolto l'iniziativa.



La raccolta non si ferma. Per tutto l'anno sarà possibile donare materiale scolastico presso quattro punti di raccolta permanenti, che il club ringrazia per la collaborazione:



- C'Art Creative, via Ciccarone – Vasto

- Bolle di Sapone, via Alessandrini – Vasto

- La Bella Vita Store – Casalbordino

- Cartidea – Cupello



Quanto raccolto sarà destinato alle scuole del territorio.