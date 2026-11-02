Silenzio, fede e commozione con i giovani-issimi dell'Azione Cattolica San Nicola al cimitero

Un pomeriggio di silenzio, di fede e di profonda commozione.

Sabato 31 ottobre, al Cimitero di San Salvo, i giovani-issimi dell'Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola Vescovo hanno vissuto un intenso e commuovente momento di preghiera alla vigilia della Commemorazione di Ognissanti e dei Defunti.

Nell'area antistante la chiesetta del cimitero, con in mano un lumino e nel cuore il ricordo dei propri cari, i ragazzi si sono racconti in preghiera, affidando al Signore i defunti della comunitÃ , i famigliari scomparsi e tutti coloro che non hanno piÃ¹ nessuno che li ricordi. Non una semplice visita, ma un gesto di fede giovane e maturo, capace di fermarsi davanti al mistero della vita e della morte con rispetto e speranza.

Le preghiere, i canti sommessi e il silenzio hanno reso l'atmosfera ancora piÃ¹ toccante. Un momento particolarmente sentito quando ogni giovani-issimo ha pronunciato il nome di un proprio caro, deponendo una luce come segno di una memoria che non si spegne.

Una testimonianza preziosa per tutta la cittÃ : i giovani che scelgono di esserci, anche nei nei luoghi del ricordo, per dire che l'amore Ã¨ piÃ¹ forte della morte.

Un ringraziamento agli educatori e al parroco Don Antonio Totaro che hanno accompagnato i ragazzi in questo momenti di fede.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni