Barella e girello per la Cardiologia del Â«San PioÂ» di Vasto nel ricordo di Roberta Smargiassi

Elaborare il dolore di una perdita e trarne forza per fare del bene. La famiglia Smargiassi di Vasto ci riesce, guardando alla solidarietÃ come un modo per tenere vivo il ricordo della figlia Roberta, scomparsa dieci anni fa.
Lâ€™ultimo gesto Ã¨ la donazione al reparto di Cardiologia del Â«San PioÂ» di una barella e un girello.
A loro va il piÃ¹ sentito ringraziamento di tutto il personale, del direttore della Cardiologia, Nanda Furia, dei medici, degli infermieri, degli Oss e dellâ€™Azienda: il ricordo di Roberta sarÃ accanto a ogni paziente che, grazie a questo dono, potrÃ ricevere unâ€™assistenza ancora piÃ¹ attenta.