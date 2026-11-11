Il vastese Vincenzo Bassi confermato presidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa

Vincenzo Bassi, avvocato vastese che esercita e vive a Roma, è stato confermato alla guida della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa (FACFE), avendo continuità nell'incarico di presidente (terzo mandato al via).

La comunicazione - Tra il 3 e il 5 novembre 2026, la FAFCE ha tenuto la sua riunione semestrale del Consiglio direttivo a Strasburgo, in Francia. È una tradizione consolidata per la FAFCE riunirsi a Strasburgo ogni cinque anni in autunno. Il Segretariato della FAFCE e le associazioni membri si sono riunite presso il Centro Culturale St. Thomas per scambiarsi opinioni sulle rispettive attività e discutere del lavoro della Federazione a livello europeo e delle Nazioni Unite.

FAFCE rinnova il suo ufficio:

Questa riunione del Consiglio direttivo è stata caratterizzata in particolare da importanti cambiamenti nella composizione e nelle responsabilità del direttivo della FAFCE! Giovedì 5 novembre, i soci hanno rieletto Vincenzo Bassi alla presidenza della FAFCE per un altro mandato di tre anni, ringraziandolo calorosamente per il servizio e la dedizione profusi.

Vincenzo Bassi, marito e padre di tre figli, è un avvocato tributarista italiano che esercita la professione presso la Corte di Cassazione. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale Europeo ed è vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati Cattolici. È membro del consiglio direttivo del Forum Italiano delle Associazioni Familiari e presidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa (FAFCE) dall'ottobre 2019. Oltre all'italiano, sua lingua madre, Vincenzo Bassi parla inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese.

Inoltre, Angelika Mitterrutzner (KFS, Alto Adige) è stata rieletta vicepresidente. Kalman Daboczi (T72, Ungheria) e Ulrich Hoffman (FamilienBund, Germania) sono stati eletti nuovi vicepresidenti.

La FAFCE ha inoltre nominato il suo nuovo Segretario Generale, Matthieu Bruynseels (Belgio). Subentra a Nicola Speranza nel coordinamento delle attività della Federazione. Matthieu Bruynseels è sposato e ha un figlio. Laureato all'Università Cattolica di Lovanio, vive a Bruxelles.

Riunione delle associazioni familiari cattoliche:

La riunione del Consiglio direttivo è iniziata martedì 3 novembre, con la presentazione da parte delle associazioni membri delle attività svolte nel semestre precedente.

Nel pomeriggio, FAFCE ha accolto Grégor Puppinck, direttore generale del Centro europeo per il diritto e la giustizia (ECLJ), per una conferenza sulla difesa dei diritti umani.

Grégor Puppinck ha sottolineato che “FAFCE è una delle poche organizzazioni con status di ONG presso il Consiglio d'Europa, quindi questa presenza è molto importante per difendere i diritti della famiglia in seno al Consiglio d'Europa ”. Ha inoltre incoraggiato FAFCE e i suoi membri nella loro missione, spiegando l'importanza e l'unicità delle organizzazioni di base che rappresentano un gran numero di famiglie. “ La vostra libertà consiste nell'educare le nuove generazioni: dobbiamo educare le famiglie. Essendo un'organizzazione di base, avete un potenziale reale ” .

Il presidente della FAFCE, Vincenzo Bassi, ha aggiunto: "I diritti umani non dovrebbero presentare la famiglia come un problema, bensì come una soluzione. Anche a livello internazionale e nazionale è necessario collaborare ”.

Durante la seconda giornata, la Segreteria della FAFCE ha presentato il suo Rapporto di Attività, relativo al periodo da maggio a ottobre 2026, nonché la Tabella di Margine per il prossimo semestre.

Cornel Barbuț, dell'Associazione Cattolica Rumena per la Famiglia Vladimir Ghika, ha presentato un progetto concreto: il Concorso Europeo d'Arte 2027, già organizzato dalla FAFCE nel 2023. Questo progetto cercherà opere d'arte che esprimano, attraverso il linguaggio universale dell'arte, la convergenza di "Speranza e Pace" e come queste si rafforzino a vicenda. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma nel giugno 2027.

Mercoledì pomeriggio, i membri hanno visitato il Parlamento europeo. In serata, hanno partecipato a una simulazione di un Chantiers-Education, guidata da Bénédicte Boudineau, coordinatrice nazionale di Chantiers-Éducation . In piccoli gruppi, i membri hanno condiviso le proprie esperienze, si sono ascoltati a vicenda e hanno discusso di questioni relative all'istruzione e di ricordi della propria vita familiare. Questa attività ha permesso ai membri di comprendere meglio il funzionamento di un laboratorio educativo, arricchendosi reciprocamente attraverso lo scambio di esperienze pratiche tratte dalla vita familiare.

Che cos'è FAFCE? La Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa (FAFCE) è stata fondata nel 1997. È riconosciuta dal Consiglio d'Europa come Organizzazione non governativa con uno status partecipativo. Il segretariato generale ha sede a Bruxelles. FAFCE lavora sia nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea che del Consiglio d'Europa.



