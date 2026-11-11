"Aggiungi un posto a tavolo" e "Colletta alimentare", gesti significativi di solidarietà

Nell'ambito del Service "Aggiungi un posto a tavola”, il Lions Club Vasto Host ha consegnato due carrelli di spesa a una famiglia che sta attraversando un momento di difficoltà.

Un piccolo gesto, ma dal grande significato: contribuire concretamente ai bisogni di chi vive una situazione di fragilità, facendo sentire che nessuno deve essere lasciato solo. È questo lo spirito che anima il nostro impegno: trasformare i valori della solidarietà e del servizio in azioni tangibili, capaci di portare un aiuto reale nella comunità. E il nostro percorso di solidarietà continua!

Sabato 14 novembre il nostro Club, insieme al Club Adriatica Vittoria Colonna, sarà al fianco del Banco Alimentare in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, per contribuire a una grande iniziativa di condivisione e sostegno alle persone in difficoltà.

Due occasioni diverse, un unico messaggio: donare qualcosa di nostro significa poter fare la differenza nella vita di qualcun altro.

Perché, in fondo, aggiungere un posto a tavola significa proprio questo: fare spazio all'altro, con il cuore.

Insieme, per una comunità più solidale.

Lions Club Vasto Host