Lions Club San Salvo, straordinario successo per “Castagne e Vino Novello”: sold out, solidarietà e un prestigioso riconoscimento internazionale

Una serata da tutto esaurito, all'insegna della solidarietà, dell'amicizia e della condivisione. Grande successo per la conviviale “Castagne e Vino Novello”, organizzata dal Lions Club San Salvo venerdì 13 novembre presso il ristorante Il Panfilo, che ha registrato il sold out, confermando ancora una volta la straordinaria capacità del Club di coinvolgere la comunità e le numerose realtà associative del territorio.

Un appuntamento che ha saputo coniugare il piacere dello stare insieme con il valore più autentico del lionismo: mettersi al servizio degli altri.

La serata, caratterizzata dalla presenza di numerose associazioni locali, rappresentanti delle istituzioni, soci Lions, amici e sostenitori, ha avuto un'importante finalità benefica. Parte del ricavato sarà devoluta all'AGBE di Pescara (Associazione Genitori Bambini Emopatici), che sostiene i piccoli pazienti affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie, mentre un'altra parte sarà destinata alla LCIF (Lions Clubs International Foundation), la Fondazione internazionale dei Lions che finanzia progetti umanitari in tutto il mondo.

Ad aprire gli interventi sono stati il Presidente del Lions Club San Salvo, Piero Chinni, e il Presidente della VII Circoscrizione Lions, Domenico Fabbiano, che hanno rivolto un caloroso saluto ai numerosi partecipanti, sottolineando il valore della solidarietà e della collaborazione tra le diverse realtà associative.

Particolarmente significativo l'intervento del Sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, che ha espresso apprezzamento e gratitudine nei confronti del Lions Club San Salvo, evidenziandone la capacità di fare rete con le altre associazioni del territorio e di promuovere iniziative capaci di unire la comunità attorno a obiettivi concreti di solidarietà.

Tra i momenti più intensi ed emozionanti della serata, le testimonianze di alcuni genitori dell'AGBE, che hanno raccontato le difficoltà, le speranze e il percorso affrontato accanto ai propri figli durante la malattia. Parole toccanti, accolte con grande partecipazione dai presenti, che hanno dato un significato ancora più profondo all'iniziativa benefica, ricordando quanto sia importante sostenere le famiglie nei momenti di maggiore fragilità.

Ma la serata ha riservato anche un momento di particolare prestigio per il sodalizio sansalvese.

Al termine della conviviale, il Past Governatore del Distretto Lions 108A, Stefano Maggiani, ha conferito al Lions Club San Salvo e al Past Presidente Virginio Di Pierro il riconoscimento Lions Excellence, prestigiosa attestazione ufficiale di Lions Clubs International che premia i Club e i leader distintisi per i risultati raggiunti, la qualità delle attività svolte e l'impegno nel servizio alla comunità.

Un riconoscimento che rappresenta motivo di grande orgoglio per tutto il Lions Club San Salvo e che testimonia il valore del lavoro portato avanti nel corso dell'anno sociale precedente, grazie all'impegno, alla collaborazione e alla dedizione dei soci.

A rendere ancora più piacevole la serata non sono mancati musica, divertimento, ottimo cibo e tanta allegria, in un clima di autentica amicizia che ha accompagnato i partecipanti fino alla conclusione dell'evento.

Il grande successo di “Castagne e Vino Novello” conferma come la solidarietà possa diventare un'occasione di incontro e di crescita per l'intera comunità, soprattutto quando istituzioni, associazioni e cittadini scelgono di collaborare per un obiettivo comune.

Il Lions Club San Salvo, guidato dal Presidente Piero Chinni, rivolge un sentito ringraziamento a tutte le associazioni partecipanti, alle autorità intervenute, agli organizzatori, ai sostenitori e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Una serata che resterà nel ricordo dei partecipanti non soltanto per il grande successo organizzativo, ma soprattutto per le emozioni condivise e per il concreto messaggio di solidarietà.

Perché quando una comunità si unisce per fare del bene, il risultato va ben oltre una semplice serata di festa.

Lions Club San Salvo – We Serve