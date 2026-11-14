Concerto di campane carillon per il Presepe 'Il Grande Mistero' a Roma, l'installazione alla Parrocchia di San Marco di Vasto

Il concerto delle tredici campane a carillon farà compagnia al presepe “Il Grande Mistero” che l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto è stata incaricata di allestire in piazza San Pietro in Roma per il Natale.

Stamane nel cortile interno della Parrocchia di San Marco Evangelista in Vasto la Ditta De Santis Corinaldi di Cingoli, specializzata nella progettazione, realizzazione, automazione e manutenzione di impianti campanari, ha montato l’installazione regolata elettronicamente tramite un personal computer la cui attivazione è comandata da remoto con un’app.

I tecnici al lavoro dell’azienda marchigiana si chiamano Sauro Corinaldi, Adriano De Santis, Daniele Costantini e Marcello Gabbanelli. I bronzi sono stati realizzati dalla Fonderia Allanconi di Bolzone, in provincia di Cremona.

Il concerto delle tredici campane a carillon è stato voluto dalla Libera Confraternita degli Artisti di Vasto per rendere più suggestiva l’atmosfera del presepe.

I brani delle campane che rintoccheranno in piazza San Pietro, tratti dalla tradizione natalizia, sono stati scelti da Luigi Di Tullio, direttore del Coro Polifonico Histonium di Vasto. Le campane sono realizzate in scala di sol con settima minore, una delle accordature più tradizionali e apprezzate nella tradizione campanaria italiana.

Il “Grande Mistero” è un'iniziativa partita dall'Associazione "Amici del Presepe" di Atessa con la Parrocchia di San Leucio, ha coinvolto la Libera Confraternita degli Artisti di Vasto (LCA) protagonista del progetto e dell’esecuzione con la Comunità Educante Carcerati (CEC) di Vasto e l'associazione "Iktus" di Guglionesi, che ne hanno curato la costruzione.

Il suono delle tredici campane a carillon risuonerà per la prima volta sabato 21 novembre, dopo la Santa Messa delle 18:00, nel piazzale della parrocchia di San Marco Evangelista, seguirà una castagnata con un bicchiere di vin brulé. E’ stata, quindi aperta, una sottoscrizione per la raccolta fondi.

La struttura sarà trasportata da Roma a cura della Ceteas di Montesilvano.

Chi vuol può per contribuire al progetto può fare una donazione utilizzando il seguente IBAN IT 97 O 0896877590000029092018, conto corrente attivato presso la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise.

La cittadinanza è invitata a partecipare.