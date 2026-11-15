Barella al Pronto Soccorso del 'San Pio', il dono del Lions Club Vasto New Century con il ricavato del torneo di padel

Alla consegna, avvenuta presso il Pronto Soccorso, era presente la Dr.ssa Giuliana Scuro, Coordinatrice del reparto.
Il Club la ringrazia per la disponibilità e per l’attenzione dimostrata verso l’iniziativa fin dalle sue prime fasi, compresa la presenza al torneo. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti gli operatori del Pronto Soccorso: medici, infermieri, OSS e personale sanitario, per la professionalità e la dedizione con cui ogni giorno assistono i cittadini.
Il Lions Club Vasto New Century rinnova il ringraziamento allo Sporting Club Vasto, che ha ospitato il torneo mettendo gratuitamente a disposizione i campi, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo risultato. Un grazie va anche ai partecipanti e al pubblico, che con la loro adesione hanno trasformato una manifestazione sportiva in un aiuto concreto per l’ospedale cittadino.