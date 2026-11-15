Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Barella al Pronto Soccorso del 'San Pio', il dono del Lions Club Vasto New Century con il ricavato del torneo di padel

redazione
Associazioni
Condividi su:
Venerdì 13 novembre il Lions Club Vasto New Century ha consegnato una barella professionale al reparto di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vasto.
 
La donazione è stata possibile grazie al ricavato del 2° Torneo di Padel, che si è svolto il 10 e l’11 ottobre scorsi presso lo Sporting Club Vasto con la partecipazione di 16 coppie e 32 giocatori.

Alla consegna, avvenuta presso il Pronto Soccorso, era presente la Dr.ssa Giuliana Scuro, Coordinatrice del reparto.

Il Club la ringrazia per la disponibilità e per l’attenzione dimostrata verso l’iniziativa fin dalle sue prime fasi, compresa la presenza al torneo. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti gli operatori del Pronto Soccorso: medici, infermieri, OSS e personale sanitario, per la professionalità e la dedizione con cui ogni giorno assistono i cittadini.

La nuova barella entrerà subito in servizio a supporto delle attività del reparto, uno dei presidi più delicati e frequentati della sanità del territorio, contribuendo a migliorare l’accoglienza e l’assistenza dei pazienti. 
 
Con questa donazione il club conferma il proprio impegno al servizio della comunità, nello spirito del motto lionistico “We Serve”.

Il Lions Club Vasto New Century rinnova il ringraziamento allo Sporting Club Vasto, che ha ospitato il torneo mettendo gratuitamente a disposizione i campi, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo risultato. Un grazie va anche ai partecipanti e al pubblico, che con la loro adesione hanno trasformato una manifestazione sportiva in un aiuto concreto per l’ospedale cittadino.

Condividi su:

Seguici su Facebook