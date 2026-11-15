Barella al Pronto Soccorso del 'San Pio', il dono del Lions Club Vasto New Century con il ricavato del torneo di padel

Venerdì 13 novembre il Lions Club Vasto New Century ha consegnato una barella professionale al reparto di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vasto.

La donazione è stata possibile grazie al ricavato del 2° Torneo di Padel, che si è svolto il 10 e l’11 ottobre scorsi presso lo Sporting Club Vasto con la partecipazione di 16 coppie e 32 giocatori.