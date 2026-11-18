Venerdì 20 novembre, alle ore 17.00, nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, l’Università delle Tre Età di Vasto inaugurerà il nuovo Anno Accademico con un incontro dal titolo “La Cura: condividere, coltivare, custodire".

Relatrice d’eccezione sarà la Prof.ssa Michela Cortini, ordinaria di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove dirige il Laboratorio di Business Psychology. Già coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, è anche delegata del Rettore per le Pari Opportunità. La sua attività di ricerca e il suo impegno accademico si concentrano, tra l’altro, sul benessere delle persone, sulle relazioni e sulle dinamiche organizzative.

Al centro dell’incontro, il significato più ampio della cura, intesa non soltanto come attenzione verso l’altro, ma come capacità di coltivare relazioni, condividere esperienze, custodire valori e prendersi cura di sé stessi e della comunità.

Una riflessione che si lega profondamente alla missione dell’UNITRE, da sempre impegnata a promuovere la cultura, la socialità e l’apprendimento permanente, valorizzando il patrimonio di conoscenze ed esperienze di ogni persona.

L’inaugurazione, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città del Vasto, sarà un’occasione per ritrovarsi e dare inizio a un nuovo anno di attività, incontri e crescita condivisa.

Vi aspettiamo numerosi.

Elio Baccalà - Presidente Università delle tre Età Città del Vasto