Quando il teatro incontra la solidarietà, il successo di uno spettacolo diventa un'occasione concreta per aiutare chi ne ha più bisogno.

È quanto accaduto grazie alla generosità del gruppo teatrale “I Fuori di Scena”, protagonista di uno straordinario successo di pubblico al Teatro Rossetti di Vasto, dove lo spettacolo “Tutti pazzi per Lei” ha registrato il tutto esaurito.

Un successo artistico che si è trasformato anche in un bellissimo gesto di solidarietà.

Su iniziativa di Rosanna Pacchioli, parte del ricavato della rappresentazione è stata destinata al Lions Club San Salvo, attraverso l'acquisto di materiale scolastico da donare nell'ambito del service “Zaino Sospeso”.

Il progetto, promosso dal Lions Club San Salvo, nasce con l'obiettivo di sostenere le famiglie che attraversano momenti di difficoltà economica, garantendo ai bambini e ai ragazzi il materiale necessario per affrontare il percorso scolastico con serenità e dignità.

Alla consegna del materiale erano presenti, per il Lions Club San Salvo, il presidente Piero Chinni, l'officer del service Vitale Santini e Virginio Di Pierro. Per il gruppo teatrale era presente il presidente Domenico Pacchioli.

Particolarmente sentito il ringraziamento del presidente del Lions Club San Salvo, Piero Chinni:

«Desidero esprimere, a nome di tutti i soci del Lions Club San Salvo, un sincero ringraziamento al gruppo teatrale I Fuori di Scena, a Rosanna Pacchioli e al presidente Domenico Pacchioli per questo bellissimo gesto di generosità. Hanno dimostrato che il teatro non è soltanto cultura, divertimento ed emozione, ma può diventare anche uno straordinario strumento di solidarietà. Il loro contributo ci permetterà di aiutare concretamente bambini e famiglie del nostro territorio. È proprio attraverso queste collaborazioni che il nostro motto “We Serve” trova la sua espressione più autentica».

Il Lions Club San Salvo rivolge inoltre un caloroso plauso a tutti gli attori e ai collaboratori della compagnia teatrale per il successo dello spettacolo, nonché al pubblico che, con la propria partecipazione, ha contribuito indirettamente a questa importante iniziativa benefica.

Un applauso, dunque, non soltanto per il successo sul palcoscenico, ma soprattutto per la sensibilità e la generosità dimostrate. Perché quando la cultura si mette al servizio della solidarietà, il vero spettacolo è quello del cuore.

Lions Club San Salvo

We Serve – Al servizio della comunità