Dal Nord al Sud, nove giorni di mobilitazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere comportamenti più sostenibili. Sono oltre 60 le iniziative organizzate in 15 regioni italiane da Plastic Free, l’organizzazione di volontariato impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2026, in programma dal 21 al 29 novembre.

Un calendario di appuntamenti che coinvolgerà cittadini, volontari, scuole, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti e salvaguardare l’ambiente.

Le attività spazieranno dalle pulizie di parchi, strade e aree naturali alle passeggiate ecologiche, dalle raccolte di mozziconi di sigaretta agli incontri di educazione ambientale. Un impegno diffuso che vedrà protagoniste numerose comunità locali.

La SERR, campagna europea dedicata alla prevenzione dei rifiuti, pone quest’anno al centro il tema della “sufficienza materiale”, invitando a ripensare le abitudini di consumo, ridurre gli sprechi e utilizzare in maniera più responsabile le risorse disponibili. Un approccio che punta a intervenire prima ancora che gli oggetti diventino rifiuti, promuovendo scelte consapevoli e modelli di produzione e consumo più sostenibili.

“Raccogliere i rifiuti abbandonati nell’ambiente è fondamentale, ma la vera sfida è evitare che vengano prodotti inutilmente o dispersi – dichiara Margherita Maiani, segretaria generale di Plastic Free –. Ogni oggetto monouso evitato, ogni prodotto riutilizzato e ogni comportamento corretto rappresentano un passo concreto verso la riduzione dell’inquinamento. La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è un’occasione per portare questo messaggio nelle città, nelle scuole e nella quotidianità delle persone, dimostrando che la prevenzione parte da scelte semplici, alla portata di tutti”.

Le iniziative Plastic Free sono state inserite nel programma ufficiale della SERR, entrando così a far parte di una mobilitazione che coinvolge contemporaneamente numerosi Paesi europei. Le attività candidate potranno inoltre partecipare al percorso degli EWWR Awards, che valorizza le migliori esperienze di prevenzione e riduzione dei rifiuti attraverso una selezione nazionale e una successiva valutazione europea.

Per partecipare agli appuntamenti, consultare il calendario e conoscere luoghi e modalità di adesione, è possibile visitare il sito www.plasticfreeonlus.it, nella sezione Eventi. Le iniziative sono consultabili anche sul portale europeo www.ewwr.eu.