Quattordici anni non sono soltanto un traguardo, ma un pezzo di vita condiviso, fatto di incontri, idee, sorrisi, fatica e progetti che hanno preso forma.

Nel 2012 un gruppo di 18 persone decideva di dare vita alla Pro Loco San Salvo, un'associazione al servizio della comunitÃ e del territorio.

Oggi la Pro Loco San Salvo APS, Ente del Terzo Settore dal 2022, membro del consorzio con Akon Service per le mobilitÃ Erasmus dal 2023 e sede del Servizio Civile UNPLI dal settembre scorso, festeggia i suoi primi 14 anni di attivitÃ , ringraziando le persone che, in modi diversi, ne hanno fatto una piccola grande famiglia.

In questi anni la Pro Loco ha costruito un calendario di eventi che oggi fa parte dell'identitÃ di San Salvo: dall'Infiorata all'Uncinetto, il progetto che ha portato l'antica arte dell'uncinetto nelle piazze, a L'Arte del Saper Fare, che valorizza il fatto a mano locale da 13 anni.

A questi si aggiungono gli appuntamenti natalizi, come la Casa di Babbo Natale,e la settima ed. della Tombola Umana , ed il concorso creativo, giunto all'ottava edizione che si dedicherÃ al Carnevale. Non manca l'attenzione alla solidarietÃ , con iniziative come le Scatole di Natale.

La Pro Loco Ã¨ inoltre sempre a disposizione delle associazioni sportive del territorio, per fare rete e collaborare alla distribuzione dei ristori durante le loro manifestazioni.

Il 2026 Ã¨ stato un anno ricco di soddisfazioni. Il progetto Itinerante ha portato l'Infiorata all'Uncinetto oltre i confini regionali. I progetti Erasmus+ hanno aperto l'associazione al confronto con l'Europa. Il Servizio Civile ha permesso a giovani volontari di vivere un'esperienza di crescita al fianco dell'associazione.

Esserci sempre non significa essere invisibili. Dietro ogni evento ci sono tempo, energie e passione, donati con generositÃ da chi sceglie di fare volontariato. Per questo il volontariato non va mai dato per scontato: va riconosciuto, valorizzato e sostenuto, perchÃ© Ã¨ la risorsa piÃ¹ preziosa di ogni comunitÃ .

Il nostro augurio Ã¨ che questo traguardo diventi l'occasione per ringraziare chi c'Ã¨ sempre stato e per invitare chi vuole a unirsi a noi. Â«Questo traguardo appartiene a tutti i volontari, ai soci e al direttivo, che con dedizione e spirito di squadra rendono possibile ogni nostra iniziativaÂ», dichiara la presidente Maria Sabatini. Â«Ringrazio chi ha fondato la Pro Loco, chi la sostiene ancora oggi e chi si avvicina per la prima volta.

Buon compleanno, Pro Loco San Salvo: che ci siano ancora tanti progetti da vivere insiemeÂ».

La Pro Loco San Salvo rinnova il proprio ringraziamento alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni e ai partner che, in questi 14 anni, hanno condiviso il suo percorso.