Il Natale si avvicina portando con sé il desiderio di vicinanza, calore e condivisione, soprattutto verso chi si trova nei momenti più difficili della vita. In vista della XIII edizione de “L’Altra Cucina per un pranzo d’amore” — l’iniziativa nazionale che il prossimo 16 dicembre 2026 porterà pranzi “stellati” preparati da chef d’eccezione all’interno di tantissimi istituti penitenziari italiani e tra questi anche la Casa Lavoro-Casa Circondariale di Vasto.
Proprio in vista di questo prezioso appuntamento di solidarietà, a partire da domenica 22 novembre e fino all’8 dicembre, alcune parrocchie del territorio in cui è attivo un gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) promuoveranno una speciale raccolta fondi. L’obiettivo è sostenere l’organizzazione di questo grande evento di fraternità e speranza, offrendo un segno concreto di dignità e amore a detenuti e detenute in occasione del Santo Natale.
Come e dove partecipare
La raccolta si svolgerà nelle comunità parrocchiali coinvolte, ciascuna secondo un calendario e una data specifica. Un’occasione preziosa per unire le forze e trasformare la generosità di ciascuno in un pasto di festa e in un messaggio di rinascita.
Le parrocchie e le comunità del territorio coinvolte nell’iniziativa:
- San Salvo: Parrocchia San Giuseppe e Parrocchia R.N.S.G.C. di San Salvo Marina
- Casalbordino: santuario Madonna dei Miracoli
- Gissi: Parrocchia San Bernardino
- Vasto:
- Concattedrale di San Giuseppe
- Santa Maria Maggiore
- San Marco Evangelista
- Santa Maria del Sabato Santo
- Incoronata
- Tornareccio: Parrocchia Santa Vittoria
Un piccolo gesto per un grande segno di speranza
L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS con il patrocinio del Ministero della Giustizia, vive della forza della comunità e della carità dei singoli.
“Vi aspettiamo numerosi nelle nostre parrocchie dal 22 novembre all’8 dicembre per fare la nostra parte, con il cuore.“