Il Natale si avvicina portando con sé il desiderio di vicinanza, calore e condivisione, soprattutto verso chi si trova nei momenti più difficili della vita. In vista della XIII edizione de “L’Altra Cucina per un pranzo d’amore” — l’iniziativa nazionale che il prossimo 16 dicembre 2026 porterà pranzi “stellati” preparati da chef d’eccezione all’interno di tantissimi istituti penitenziari italiani e tra questi anche la Casa Lavoro-Casa Circondariale di Vasto.

Proprio in vista di questo prezioso appuntamento di solidarietà, a partire da domenica 22 novembre e fino all’8 dicembre, alcune parrocchie del territorio in cui è attivo un gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) promuoveranno una speciale raccolta fondi. L’obiettivo è sostenere l’organizzazione di questo grande evento di fraternità e speranza, offrendo un segno concreto di dignità e amore a detenuti e detenute in occasione del Santo Natale.

Come e dove partecipare

La raccolta si svolgerà nelle comunità parrocchiali coinvolte, ciascuna secondo un calendario e una data specifica. Un’occasione preziosa per unire le forze e trasformare la generosità di ciascuno in un pasto di festa e in un messaggio di rinascita.

Le parrocchie e le comunità del territorio coinvolte nell’iniziativa:

San Salvo: Parrocchia San Giuseppe e Parrocchia R.N.S.G.C. di San Salvo Marina

Parrocchia San Giuseppe e Parrocchia R.N.S.G.C. di San Salvo Marina Casalbordino: santuario Madonna dei Miracoli

santuario Madonna dei Miracoli Gissi: Parrocchia San Bernardino

Parrocchia San Bernardino Vasto: Concattedrale di San Giuseppe Santa Maria Maggiore San Marco Evangelista Santa Maria del Sabato Santo Incoronata

Tornareccio: Parrocchia Santa Vittoria

Un piccolo gesto per un grande segno di speranza

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS con il patrocinio del Ministero della Giustizia, vive della forza della comunità e della carità dei singoli.

“Vi aspettiamo numerosi nelle nostre parrocchie dal 22 novembre all’8 dicembre per fare la nostra parte, con il cuore.“