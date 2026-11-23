Oltre 100 screening glicemici gratuiti effettuati e una straordinaria partecipazione di cittadini e atleti. Ãˆ questo il bilancio dell'iniziativa dedicata alla prevenzione del diabete, promossa domenica mattina dal Lions Club San Salvo nell'ambito della quarta edizione di "Donne in Corsa", manifestazione organizzata dall'Atletica Velo Club San Salvo.

Fin dalle prime ore della mattinata, presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, il gazebo del Lions Club Ã¨ diventato un punto di riferimento per quanti hanno voluto dedicare qualche minuto alla propria salute, sottoponendosi gratuitamente al controllo della glicemia.

Gli screening sono stati effettuati sia prima della partenza sia durante lo svolgimento della gara, consentendo a numerosi partecipanti e cittadini di usufruire di un servizio di prevenzione semplice, rapido e accessibile.

Il service, coordinato dall'Officer del Lions Club San Salvo Romina Palombo, si Ã¨ svolto sotto la responsabilitÃ sanitaria del Dott. Giuseppe Quinzii, al quale va un sentito ringraziamento per la professionalitÃ e la disponibilitÃ dimostrate.

L'iniziativa, organizzata in occasione della Settimana Mondiale del Diabete, ha voluto ribadire un messaggio fondamentale: la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti essenziali per tutelare la salute e migliorare la qualitÃ della vita.

Sport, prevenzione e partecipazione: una comunitÃ che si incontra

La manifestazione ha registrato la partecipazione di tanti atleti, contribuendo a creare un clima di entusiasmo, condivisione e attenzione al benessere.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni Ã¨ stata anche la presenza del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, accompagnata da numerosi componenti della Giunta e del Consiglio comunale.

Una partecipazione che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa e l'importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e volontariato.

L'impegno del Lions Club San Salvo non si Ã¨ limitato all'attivitÃ di prevenzione sanitaria. I soci hanno infatti organizzato e gestito anche un punto ristoro dedicato agli atleti partecipanti a "Donne in Corsa", offrendo un momento di accoglienza e ristoro durante la manifestazione. Un servizio reso possibile grazie alla disponibilitÃ dei soci presenti e alla preziosa collaborazione di due giovani atleti della BTS Volley, che hanno affiancato i Lions nelle attivitÃ del punto ristoro.

Un bell'esempio di collaborazione tra generazioni e realtÃ sportive del territorio, nel segno del volontariato e della solidarietÃ .

Grande soddisfazione Ã¨ stata espressa dal Presidente del Lions Club San Salvo, Piero Chinni: Â«Superare i cento screening in una sola mattinata rappresenta per noi un risultato importante, ma soprattutto un segnale positivo della crescente sensibilitÃ dei cittadini verso la prevenzione. Il diabete Ã¨ una patologia che puÃ² svilupparsi anche senza sintomi evidenti e proprio per questo Ã¨ fondamentale promuovere la cultura dei controlli periodici e della diagnosi precoce. Come Lions non vogliamo limitarci a parlare di prevenzione, ma desideriamo offrire opportunitÃ concrete per aiutare le persone a prendersi cura della propria salute. La giornata di dimostra quanto sia importante fare rete tra associazioni, professionisti, istituzioni e mondo dello sport. Quando si lavora insieme per un obiettivo comune, i risultati arrivano e a beneficiarne Ã¨ l'intera comunitÃ .

Un grazie sincero ai soci che hanno partecipato e anche ai due giovani atleti della BTS Volley, che hanno collaborato con entusiasmo alla gestione del punto ristoro, dimostrando come lo spirito di servizio possa unire generazioni diverse. Ringrazio inoltre l'Atletica Velo Club San Salvo per l'organizzazione della manifestazione, la Croce Rossa Italiana e la Farmacia Di Croce per la collaborazione, il Sindaco Emanuela De Nicolis e gli amministratori comunali presenti per la loro vicinanza. La prevenzione non deve essere un evento isolato, ma una cultura da costruire giorno dopo giorno. E noi Lions continueremo a fare la nostra parte, con entusiasmo e spirito di servizioÂ».

Un successo che conferma il valore del volontariato

La mattinata si Ã¨ conclusa con un bilancio decisamente positivo, non soltanto per il numero degli screening effettuati, ma anche per la partecipazione, la collaborazione e il clima di amicizia che hanno accompagnato l'intera manifestazione.

Il Lions Club San Salvo rinnova il proprio impegno a promuovere iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e al benessere della comunitÃ , nella convinzione che anche un piccolo gesto possa contribuire a fare una grande differenza.

Oltre cento controlli, tanti volontari, numerosi atleti e un unico grande obiettivo: mettere la salute e le persone al centro.