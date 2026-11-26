Una significativa giornata di sensibilizzazione sulla donazione del sangue si Ã¨ svolta l'altra mattina allâ€™Istituto Omnicomprensivo â€˜Mattioli Dâ€™Acquistoâ€™ di San Salvo.

Il presidente della locale sezione Avis Antonello Ialacci e il segretario Amleto D'Aloisio hanno accompagnato i ragazzi delle classi quinte alla scoperta delle radici storiche di unâ€™associazione in continua crescita, illustrando i diversi gruppi sanguigni, le modalitÃ per diventare donatori e, soprattutto, il valore umano e sociale della donazione.

Attraverso testimonianze dirette e contributi video, gli studenti hanno potuto comprendere concretamente quanto una sola sacca di sangue possa fare la differenza tra la vita e la morte. Una necessitÃ che puÃ² riguardare chiunque, anche un giovanissimo.