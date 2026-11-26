Una significativa giornata di sensibilizzazione sulla donazione del sangue si Ã¨ svolta l'altra mattina allâ€™Istituto Omnicomprensivo â€˜Mattioli Dâ€™Acquistoâ€™ di San Salvo.
Il presidente della locale sezione Avis Antonello Ialacci e il segretario Amleto D'Aloisio hanno accompagnato i ragazzi delle classi quinte alla scoperta delle radici storiche di unâ€™associazione in continua crescita, illustrando i diversi gruppi sanguigni, le modalitÃ per diventare donatori e, soprattutto, il valore umano e sociale della donazione.
Attraverso testimonianze dirette e contributi video, gli studenti hanno potuto comprendere concretamente quanto una sola sacca di sangue possa fare la differenza tra la vita e la morte. Una necessitÃ che puÃ² riguardare chiunque, anche un giovanissimo.
Significativo lâ€™intervento della dirigente scolastica Annarosa Costantini, che ha ospitato lâ€™iniziativa e che, insieme ai suoi docenti, attraverso numerose attivitÃ , anche sportive, promuove una cultura della solidarietÃ , della responsabilitÃ e della cittadinanza attiva. Preziosa la testimonianza del sindaco Emanuela De Nicolis, donatrice lei stessa, che ha condiviso la propria esperienza personale, sottolineando il valore della solidarietÃ . Interessanti e coinvolgenti gli interventi di Pietro Russo e Franco Rongoni, membri del direttivo, di cui fa parte anche Loredana Di Marco, presente allâ€™incontro insieme alla vicepresidente dellâ€™associazione Rosalina Femminilli.
Una giornata di riflessione e crescita, per far maturare nelle nuove generazioni la consapevolezza che un piccolo gesto puÃ² avere un valore immenso: salvare una vita-