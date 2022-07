Ci sarà anche la mostra fotografica del progetto regionale Il Cortile all'eco-villaggio di Elisa alla Villa Comunale

Ci sarà all’Eco Villaggio di Elisa alla Villa Comunale di Vasto il 20 luglio dalle ore 17 alle 20 anche la mostra fotografica del progetto regionale Il Cortile, che vede cinque associazioni di volontariato del territorio: Ricoclaun come capofila insieme a Avi Alzheimer, Amici di Zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale. Con un centinaio di scatti evidenzieranno il percorso di realizzazione dell’orto sociale della legalità nel giardino della scuola primaria “G. Spataro” e Adotta le aromatiche nella pista di pattinaggio della Villa Comunale di Vasto. Un percorso in cui il volontariato del territorio, insieme alla comunità ha voluto rigenerare dei luoghi per renderli più fruibili. Un progetto di inclusione sociale, di scambio, di solidarietà e cultura legato ai temi dell’ambiente e dell’agricoltura in collaborazione con l’istituzione scolastica e il Comune di Vasto.

L'eco-villaggio di Elisa, dedicato a sostenibilità e ambiente, fa parte della tappa vastese del tour musicale “Come back to the future” che ci sarà nell’area Grandi eventi dell’Aqualand di Vasto alle 21,30. E’ un festival itinerante per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green, a supporto dell’iniziativa sostenibile Music for the Planet finalizzata alla messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. L’evento realizzato dal designer pugliese Vittorio Palumbo è uno spazio dove si terranno incontri, giochi, e talk sul tema del cambiamento climatico, dell’ambiente e della giustizia sociale.

“Vogliamo ringraziare”, commenta Rosaria Spagnuolo, presidente della odv Ricoclaun “tutto lo staff dell’eco villaggio di Elisa per questo importante messaggio di tutela ambientale che portano in giro con il loro bellissimo tour e il Vice Sindaco di Vasto Licia Fioravante che ha voluto arricchire quest’importante evento con la presenza anche delle associazioni del territorio.”