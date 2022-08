Per tutti i bambini e le loro famiglie c’è il Festival 'I Colori della Solidarietà' a Vasto

Volete vivere un giorno di relax e divertimento dedicato ai bambini con tante attività, laboratori, stand, associazioni, spettacoli e festival musicale? Vi aspettiamo numerosi Sabato 27 agosto dalle ore 17 alle ore 21, alla Villa Comunale di Vasto al “Festival I colori della solidarietà”.

Ecco il programma di tutte le attività

Spettacoli vicino la fontana

Mago Awax alle 18 con le sue magie più divertenti

Ricoclaun alle 19,30 con tante simpatiche gags

Chiara nei Libri, alle ore 20,30 letture creative

Video dei progetti regionali legati al volontariato locale dalle ore 21

Stand e laboratori vicino la fontana

Amici di Zampa;

Anffas di Vasto;

Lory a Colori;

Vita e Solidarietà con laboratorio di Coding Unplugged €; (corrente elettrica)

Autismo Abruzzo con il laboratorio mindfulness per i genitori e per i bambini laboratorio di lettura “L’ascolto profondo” €.

Laboratori: “Carta colori e musica… arte in movimento” dalle ore 18-19.30-21 e “C’era una volta… la favola la creiamo noi…” ore 19-20 proposti dalla Scuola dell’Infanzia paritaria “L’Albero Azzurro”

Laboratorio artistico pedagogico Bilingue ispirato a Mix it Up di Hervé Tullet dalle ore 17 con Teacher Jaklina e la maestra Vittoria in HeArt, €

“Giochi d’identità” con Fabio Cieri e Martina Tittaferrante, ore 18,30

“Colorando i sogni, con AnBeCa dalle 18 alle 19,30

Attività del Servizio Ser.D. per il Gioco d’Azzardo

Laboratorio all’uncinetto con la maestra Lidia dalle ore 17 € corrente elettrica

Stand sul Padel Kids con Vincenzo Chielli, si parlerà di questa nuova disciplina anche come motivo di aggregazione Attività e laboratori creativi di Gabriella Galante €

Laboratorio per realizzare portachiavi in feltro con Paola Righi€

Stand di Concy: “I colori del mare”

Attività motorie con ASD Centro Ginnico Vastola, scuola di judo, ginnastica dolce, ginnastica per adulti e giochi in movimento per bambini, dalle 18 alle 22

ZONA PISTA DI PATTINAGGIO

Ricoclaun con laboratori di street art, colora la città, (Sul viale verso San Michele) percorso sensoriale, (Viale verso la pista di pattinaggio) sale colorato e bolle di sapone (Pista di pattinaggio) €;

Laboratorio di percussioni con i Malati Immaginari € (pista di pattinaggio

Percorso avventura con Pompieropoli dalle 17 alle 20 (asse di equilibrio, muro di arrampicata, asse di equilibrio mobile, tunnel di 2 mt, percorso tibetano, scala doppia, passerella e pertica) (energia elettrica)

Avi Alzheimer Vasto con il laboratori dei desideri con Anna Marchesani €; (oltre la pista di pattinaggio)

Festival musicale zona PISTA DI PATTINAGGIO

Saranno quattro i gruppi musicali che si alterneranno sul palco del Festival musicale

Juan Loco, duo acustico latin/flamenco

Brigida, cantautrice abruzzese

Sketch, band di 5 giovanissimi musicisti

I malati immaginari, duo con atmosfere dark e ritmice, voce e percussioni.

Ospite speciale della manifestazione sarà Vladic Ciccotosto nel ruolo di fotografo dell’evento.