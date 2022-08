'Giardino a colori' a Vasto, l'evento di sensibilizzazione a Palazzo d'Avalos

Si terrà martedì 30 agosto, nella splendida cornice del Giardino di Palazzo d'Avalos a Vasto, a partire dalle ore 20:00, l’evento gratuito “Giardino a colori”.

Organizzato dall’associazione Lory a Colori, in collaborazione con la Scuola di danza Tersicore e con il patrocinio del Comune di Vasto, l’evento benefico e di sensibilizzazione, sarà un’occasione per tanti, di conoscere l’associazione e i suoi servizi.

In un percorso studiato per l’occasione, verranno mostrati i servizi e i progetti che volontarie e volontari, con rispetto e attenzione, portano avanti dal 2016. Saranno presenti Habibi-Art Design con i suoi turbanti, Maison 68 con Ivana Sabatini che taglierà trecce in estemporanea da donare al nostro progetto Dona con la Testa, Ilaria Capitoli per consigli di estetica e disegno delle sopracciglia, Elvira Iacovitti e Giovanni Carosella come duo acustico, Ingrid Kelly che sfilerà con un abito di Ego Boutique ed infine Serena Cirone per un momento di meditazione e Yoga.

Ad animare la serata saranno le ballerine della Scuola di danza Tersicore, guidate dalla loro maestra Annachiara Marchesani.

Durante la serata sarà possibile contribuire, con donazioni libere e spontanee, alla nuova raccolta fondi dell’associazione presentata lo scorso 3 agosto a San Salvo Marina in occasione dell’evento “Storie sotto il segno del cancro”, la raccolta servirà alla creazione di voucher che aiuteranno i pazienti a coprire alcune delle spese legate al loro percorso oncologico.

