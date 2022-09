PER MARCOVECCHIO IL PORTO DI VASTO SCALO NAZIONALE E' “UN ALTRO IMPORTANTE RISULTATO PER IL TERRITORIO”

Arriva a conclusione l’iter procedurale che, attraverso la conversione in legge del decreto del 16 giugno, riconosce il Porto di Vasto di valenza nazionale e non più regionale. Lo scalo è ufficialmente sotto la diretta competenza dell’Autorità portuale del mare Adriatico centrale di Ancona. “Dopo il finanziamento di 12 milioni di euro per il prolungamento del molo di sopraflutto, 8 milioni di euro per il raddoppio della banchina di levante e l’avvio a realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario, abbiamo raggiunto un altro importante risultato per il nostro territorio.”

Così il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota. “Esprimo soddisfazione per la proficua conclusione del processo di valorizzazione nazionale del nostro scalo, per effetto del quale si apriranno nuovi scenari strategici. Continueremo a lavorare - prosegue - affinché il nostro territorio disponga di un sistema portuale e logistico forte ed efficiente.”